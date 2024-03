Konsesjonskraftpris pr. kw/t er i år 12,31 øre. Regelverket som fører til langt høyere priser på kraftbørsen Nordpool, er lagt gjennom norsk tilknytning til EUs energibyrå - Acer, Energiloven og EØS, via EUs energipakker mv. Dette systemet er dermed helt umulige å basere fremtida på - for det norske folk og næringslivet.

Fellesskapet eier ca. 90 % av vår unike, rene og regulerbare vannkraft. Vannkraften vår er betalt av oss gjennom naturen, helsa til bygg- og anleggsarbeidere og gjennom skatteseddelen f.o.m tidlig 1900- tall.

Konsesjonsloven, ervervsloven og hjemfallsretten skulle sørge for fornuftig bruk til vårt alles beste. Nå må politikerne vise seg villige og våge å ta et oppgjør med problemene, og la oss få tilbake gunstige, langsiktige strømavtaler for næringslivet. Et topris- system for husholdningene, med et rimelig basisforbruk, er vel ikke for mye å forlange fra vår felles eiendom - vannkrafta?

Da flertallet på Stortinget i 2018, med svært ulne forbehold, via "ufravikelige krav, atomknappen" mv, vedtok Energimarkedspakke 3, mistet vi mye av kontrollen. Nå må vi ikke gi opp å ta tilbake kontrollen, før det er for seint.

Den nye Energimarkedspakke 4, som i dag gjelder i EU, er tusen sider med regelverk for energiunionen. Pakka kommer til oss via EØS-avtalen, men vi kan reservere oss og si nei! EUs energibyrå Acer får enda større makt og vi blir pålagt å gjøre minst 70 % av eksportkapasiteten tilgjengelig for markedet.

Acer har allerede nektet Sverige å regulere sin krafteksport. Nei til EU krever derfor at Stortinget sier nei og legger ned veto mot Energipakke 4, slik EØS- avtalen gir full anledning til!

Lokalt i Agder vil vi jobbe for at de tilårskomne Skagerak 1&2 -utenlands- kablene ikke blir fornyet, men dradd på land og resirkulert inn i det grønne skiftet der de tonnene metall hører hjemme!

Alle prognoser og sunn fornuft sier at vår befolkning og næringsliv vil trenge denne rene el-kraften selv, så det er svært ufornuftig å fornye og øke kabel- kapasiteten ut av landet, som allerede er for stor.