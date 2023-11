«Du er ansatt i 100% stilling, for tiden ved…» Sitatet er en standard formulering i arbeidsavtaler i nye Kristiansand, og de tidligere tre kommunene, Søgne, Songdalen og Kristiansand. Det betyr at den ansatte , i en gitt situasjon, kan måtte bytte fysisk arbeidssted internt i kommunen.

Det er ikke fremlagt noen fakta for at det blir nedbemanning ved en eventuell kommuneoppløsning. Det er vel det som burde gitt grunn til uro, hvis så var tilfelle? Et slikt resultat ville jo også avslørt en storkommune med ineffektiv drift. Så Bernander og andre forkjempere for storkommunen vil nødig bruke det kortet.

Ved en eventuell kommuneoppløsning blir arbeidsdagen, for de fleste ansatte, veldig lik den de har nå. På samme måte som etter sammenslåingen. Ansatte på Vågsbygdtunet skal ikke bytte arbeidssted med de på Søgne Omsorgssenter. Lærere på Fiskå skole skal ikke bytte elever med lærere på Tangvall skole.

Kommunens øverste valgte leder må ikke bidra til å skape unødvendig uro blant kommunens 9000 ansatte.