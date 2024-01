Kommunedirektør Camilla Dunsæd forteller at skatt og finans har gitt større inntekter mot slutten av året, spesielt påpekes betydelig høyere finansinntekter som hovedsakelig kan henføres til en svært god avkastning fra Energiverksfondet. Veldig bra, for penger er viktig for en kommune.

Energiverksfondet ble som de fleste vet, opprettet etter salg av aksjene i tidligere Agder Energi. Gamle Kristiansand investerte store deler av sitt salgsbeløp i institusjoner på Silokaia. De tidligere kommunene Søgne og Songdalen la mer inn i Energiverksfondet og fikk da en forholdsmessig større eierandel der.

Før kommunene ble sammenslått så tilhørte drøye 34 prosent av Energiverksfondet Søgne og Songdalen, mens knappe 66 prosent tilhørte gamle Kristiansand. Etter sammenslåing så eier innbyggerne i Søgne/Songdalen ca 16 prosent, mens resten av Kristiansand eier nærmere 84 prosent. Med andre ord en forholdsmessig stor endring sett ut fra innbyggerne i de ulike bydelene…

Fvn informerer at verdien på Energiverksfondet nå er på rundt 1,2 milliarder kroner, og at avkastningen i 2023 ble på 7,3 prosent. At økonomien går bedre enn ventet for stor-Kristiansand er flott. At vi får høre det allerede nå er supert. Store deler av forbedringen henføres til solid avkastning fra Energiverksfondet, det vil si fra betydelige eierandeler som Søgne og Songdalen tilførte stor-kommunen.

Og det er interessant å gjøre regneøvelsene på hva denne avkastningen hadde betydd for nye kommuner vs dagens stor-kommune. For Søgne og Songdalen som nye egne kommuner så ville resultatet for 2023 fra Energiverksfondet alene betydd nærmere 30 millioner, mens som del av en stor-kommunen så reduseres resultatet til drøye 14 millioner for de samme innbyggerne.

Om man ser på de totale verdiene fra Energiverksfondet så vil Søgne og Songdalen som nye kommuner ha verdier på godt over 400 millioner, mens som bydeler i Kristiansand vil innbyggerne i Søgne og Songdalen i stedet sitte på verdier for under 200 millioner.

Igjen kan man jo spørre – hvem er det egentlig som subsidierer hvem…? En balansert fremstilling mener jeg er viktig, heldigvis har vi Søgne og Songdalen i stor-kommunen.