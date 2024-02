Brevet er også signert av Rune Klausen (Fremtidens havvind ) og Tom Fidjeland ( GCE Node). Noe som resulterer i at næringsminister Christian Vestre(Ap) allerede uke 6 besøker Agder hvor han opplyser at han har stor tro på havvind som en lønnsom industri og at både nordsjøfeltene Sørlige Nordsjø og Utsira Nord realiseres. Men han ønsker ikke økt pengestøtte utover 23 milliarder kroner noe som er en forutsetning for utbygging.

Næringsminister Vestre kom ikke med en eneste lovnad til Sørlandet. Foreløpig har nasjonalt kompetansesenter for havvind blitt tildelt skarve 10 millioner kroner. Samtidig som vår landsdel stadig taper terreng utspiller det seg ett strømdrama i Skien og Grenlandsregionen hvor Googles nye datasenter ferdig utbygd i 2026 blir ett gedigent strømsluk. Datasenteret har søkt om 860 megawatt; 5% av hele Norges strømforbruk. Hvilken pris skal Google betale pr. kilowattime? Høyre i Skien og Ap i Porsgrunns aksept av ultimatumet fra INP som innebærer ingen utredning og bygging av nye vindkraft prosjekter i de neste årene er uforståelig når man inngår en slik avtale med Google.

Grenlandsregionen kommer til å bli meget kraftkrevende fram mot 2030 og det er all grunn til at sørlandsk næringsliv og politikere følger nøye med m.h.t hvor kraftmengdene med havvind ilandføres, Statnetts gryende planer om en mulig hybridforbindelse der havvind fra Sørlige Nordsjø 2 kobles direkte med Grenlandsregionen, altså utenom Agder. Imens er det store motsetninger mellom Senterpartiet og Arbeiderpartiet om energispørsmål ikke minst i lokalpolitikken. Blir Sørlandet salderingsposten for Regjeringen Støre igjen?