Åpent spørsmål til ordfører Skisland om prisen på CB

Kleppelista mener bestemt at prisen som, Kristiansand Næringselskap AS, som forkortes KNAS, betalte for bryggeritomta og bygningene til Hansa Borg - for det gamle og erverdige Christianssands bryggeri - som ble stiftet helt tilbake i 1859, må offentliggjøres.