Kommunen skal sørge for at de er i orden og tilgjengelige for folk. Alle tilfluktsrom er beheftet med feil og mangler. Lokalene er fylt opp med lager, søppel og skrot. De mangler lys, toaletter og vann.

Lokalene må tømmes og rengjøres. Verst er det at de tekniske anlegg som omhandler lufttilførsel og ventilasjon ikke fungerer. Flere steder er utstyret rustet fast.

Folk vet ikke hvor de skal gå når flyalarmen går. Dette skaper en falsk trygghetsfølelse. De som overlever bombeangrep i Ukraina vet hvor de har tilfluktsrom. Ofte må de søke tilflukt i løpet av minutter og sekunder.

Myndighetene i Norge har laget en instruks om at tilfluktsrommene skal være klar i løpet av 72 timer. Slikt virker vanvittig. Alt med tilfluktsrom har gått galt etter at Stortinget i 1998 bestemte at det ikke var behov for å bygge flere tilfluktsrom. Da stoppet også alt opp av vedlikehold og ettersyn.

Nå må Sivilforsvaret og kommunen sette seg sammen og få ordnet opp. Det må lages en plan for hvordan tilfluktsrommene kan tømmes og gjøres klare. Så må folk få informasjon om hvor de finner tilfluktsrom. Her må de spille på lag med velforeninger, bedrifter og skoler.

Et tilfluktsrom skal være et trygt oppholdssted i minst 6 timer. En skal ha beskyttelse for eksplosjoner, splinter, granater, trykkbølger, stråling, farlige gasser og radioaktivt nedfall. I våre naboland har de fått dette til. Der har også befolkningen fått beskjed om å være på vakt.