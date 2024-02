Jeg har problemer med å forstå at enkelte beboere skal kunne være «skjær i sjøen» for naboer som vil selge husene sine for at de skal bli erstattet av det som for meg fremstår som pene, lave leilighetsbygg.

Jeg synes folk i størst mulig grad må få gjøre hva de vil med husene sine, så lenge det ikke er snakk om noen fryktelige greier. Slikt skjer jo overalt i byen, så hvorfor Gimlevang skal behandles særskilt har jeg liten forståelse for. Og rett over gata ligger jo andre lavblokker, nemlig hybelbyggene til UiA.

Så selg i vei, la utbygger bygge nytt. Det er sånn verden er uansett om vi liker det eller ikke.