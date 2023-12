En viktig del av den industrielle omstillingen er å skape vekstmuligheter for nye næringer. I Agder har vi store ambisjoner for blant annet havvind, hydrogen og batterier. Dette krever store investeringer. Slike investeringer vil komme med større risiko enn å drive «business as usual». Å skaffe kapital til disse satsingene er en helt nødvendig forutsetning for å lykkes.

Da regjeringspartiene og SV forhandlet frem et kompromiss om neste års statsbudsjett, ble de blant annet enige om å etablere nye ordninger som kan bidra til økt risikokapital til viktige eksportsatsinger. Det er gode nyheter for Morrow og annen grønn næringsutvikling i vår region – og det er kritisk viktig at slike ordninger kommer på plass. Det pågår et globalt, grønt industrikappløp akkurat nå. Dette skjer parallelt med at det private kapitalmarkedet har blitt veldig mye vanskeligere etter renteøkninger og global usikkerhet. Svaret i svært mange land har vært massive offentlige støtteordninger.

Høye G. Høyesen regiondirektør NHO Agder

Mete Gundersen regionleder i LO Agder

I Norge har det vært bred enighet om at rene produksjonssubsidier til grønne industriprosjekter vil være feil vei å gå. Bedriftene må være konkurransedyktige på teknologi, kostnader og kvalitet for at satsingene skal være lønnsomme over tid. Derfor har blant andre LO og NHO i fellesskap etterlyst ordninger som kan bidra til å utløse privat kapital. Flertallspartiene har svart på dette ved å bli enige om å etablere en ordning de har kalt «Grønn industrifinans». Ordningen skal forvaltes av Eksfin – den statlige eksportfinansieringsordningen.

Budsjettforliket kompletterer de eksisterende virkemidlene vi har hatt i Norge fordi låneordningen bidrar til risikoavlastning også i en oppskaleringsfase av nye virksomheter.

Markedet vil ikke alene klare omstillingen til lavutslippssamfunnet raskt nok.

Da næringsminister Jan Christian Vestre var på Sørlandet nylig, erkjente han at en slik ordning – som blant andre Morrow har etterlyst – ikke fantes i det norske virkemiddelapparatet.

– Per dags dato har vi ikke en sånn type låneordning, konstaterte han overfor Fædrelandsvennen.

– Da må Stortinget gi bevilgninger til en sånn type låneordning, og regjeringen må etablere den, sa Vestre, ifølge avisen.

Etter budsjettforliket er det klart at et flertall på Stortinget stiller seg bak en slik ordning. De gir samtidig regjeringen i oppdrag å få den på plass.

Dette er veldig gode nyheter for Morrow og andre grønne industrisatsinger med stort eksportpotensial. I denne fasen er det avgjørende at slike bedrifter kommer seg gjennom fasen fra utvikling og innovasjon til marked og lønnsomhet. Det krever skalering, og skalering er kapitalkrevende. Nå gir den norske staten en klar beskjed til private investorer om at dette er en satsing som er ønsket og etterspurt, også i Norge. Det bidrar til at private investeringer innen denne sektoren i Norge blir mer attraktive.

Det må være et mål for norsk næringspolitikk at vi har minst like gode rammebetingelser som våre konkurrenter for å tiltrekke oss kapital og investeringer i ny, bærekraftig industri. Markedet vil ikke alene klare omstillingen til lavutslippssamfunnet raskt nok. Det trengs også politikk med vilje og ambisjoner.

Nå ser vi konturene av at dette faller på plass, og her er det også grunn til å gi honnør til lokale politikere som ordfører og varaordfører i Arendal, samt lokale stortingsrepresentanter fra regjeringspartiene. Det har vært jobbet systematisk og godt fra mange aktører i Agder for å få disse nye ordningene på plass. Og sjelden har gjennomslag for Sørlandet vært viktigere for næringsutviklingen i vår region, enn akkurat nå.

Det fortjener anerkjennelse og honnør!