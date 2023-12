De må være åpne både for standardisering og tilpasninger, og mål gjør man ventet eller uventet, og det betyr at noe av spillet kan vi programmere og noe kan vi ikke det med, og så gjelder det å tenke og velge lure løsninger.

Det er utrolig hvor meget man trenger av rådgivere til et landslag i fotball eller i håndball, selv om det er treneren som bestemmer det meste av spilleopplegget. Men de norske håndballjentene må finne på noen nye ting, for eksempel med å variere med å spille på kantene og i midten, og noen markere kvinne mot kvinner, og andre ganger gjøre noen finesser som vi sjeldent ser, og som for eksempel Anja Andersen var så god til, og dermed ble hun verdens beste kvinnelige håndballspiller.

Strategi og taktikk må alltid justeres i forhold til motstanderen, og hvordan man best mulig spiller når man møter et lag, og det er ikke alltid at man kan spille som man alltid har gjort. Spiller man riktig, så varierer man mellom å spille i midten og langs kantene, og spiller man feil, klarer man ikke å skåre mål fordi man blir avslørt av motstanderen, og lykke til med planleggingen og utøvelsen fremover! Og spillet er jo både spillemåte og hvordan man velger å avslutte angrep! Og så må forsvaret være aggressivt nok til at det passerer få baller gjennom det, og at derfor vi må skåre så mye som mulig, og motstanderen så lite som mulig, og det er hvordan vi tenker i 2023!

