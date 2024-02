Både bystyrets flertall og kommunenes ledelse har blandet seg inn i dette forholdet på en måte som er tendensiøs, utidig og undergravende for tilliten til etablissementer som presumtivt skal være demokratiske – og opptatt av å verne om lokaldemokratiet!

Det er meg rimelig klart at både bystyret og Kristiansand kommune har skadet aksjonen «Søgne ut av Kr.sand» med sin adferd og nærmest et ubegrenset antall inn- og utspill – tidvis (nesten?) trusler – om hvor galt det vil gå dersom Søgne/Songdalen velger sin egen vei! Veldig mange av disse har virket tildels ganske lettbente og ikke nødvendigvis helt i kontakt med virkeligheten. Og dette i en sak hvor man nok muligens med fordel kunne holdt litt mer munn og overlatt det meste til dem det primært angår; befolkningene i Søgne og Songdalen! Men det ville vel kanskje vært for romslig og frykten for å «miste» et nytt «Stor-Kristiansand» har blitt styrende!

Som lokaldemokratiske etablissementer må det vel som tidligere anført i Fædrelandsvennen erkjennes og muligens berømmes at de begge har avspilt sin lokaldemokratiske fallitt på en imponerende måte! Og dette har jo selvsagt ikke vært tilfeldig. Denne relativt åpenbare nabofientlige, usympatiske og tendensiøse adferd synes mye uendret også nå i sluttfasen. Smålighet og det som verre kunne være synes å ha preget vurderinger og utspill fra særlig flertallet blant byens folkevalgte. Det burde gi grunn til en generell bekymring og begrunnet tillitskrise! Nærmest uansett valgresultat i Søgne/Songdalen. Dvs at velger Søgne og Songdalen å gå sin egne veier så får vi jo heldigvis valg på et nytt bystyre også i Kristiansand. Og det kan jo neppe gå så mye verre enn sist gang!

Intet i denne kommersen synes å tilsi at det er grunnlag for noen velbegrunnet tillit til det sittende bystyrets flertall og derved selvsagt bystyret som helhet. Den tilliten bør som sagt helst være nokså frynsete og medtatt etterhvert og vi bør nok med noe ulyst og bekymring se fram mot hva som her kan finne sted i de nærmeste år dersom det regjerende bystyre blir sittende. O gru! Bystyrets mindretall går jo uheldigvis med i dragsuget og vil jo også langt på vei bli hengende i denne uverdige og pinlige historien!

Imidlertid må vel erkjennes at både bystyrets flertall og Kristiansand kommunes ledelse nok bør gis honnør for å ha skadet aksjonen «Søgne/Songdalen ut av Kr.sand» så det nok monner. Så skal man først skade både naboer og det høyt oppskrytte lokale demokrati så bør man nok både lytte til og lære av både Kristiansand bystyre og kommunens administrative ledelse med vel særlig kommunedirektøren i front. Og ja; ikke la oss glemme bystyreledelsen i AP og Høyre. De har jo også gjort en bra jobb i så henseende.

Det hele har vært og er en flau, trist og pinlig sak å følge. Og det hele vil jo uheldigvis måtte bli et vesentlig element i historien om etableringen av nye Kristiansand kommune! Selv om dette sikkert kan bli underholdende lesning for kommende generasjoner så vil det jo forbli en flau sak inn i evigheten!

Men som en generell betraktning og dypsindig sagt av Charlie Brown; «Jeg gremmes»!

Innlegget er forkortet. Red.