Vipers vant bortekampen med ett eneste mål, og må altså unngå tap for å gå videre. Jeg er bomsikker på at spillerne gjør sitt, men ble skremt da bare drøyt 700 tilskuere møtte opp mot Fana, selv om seriemesterskap skulle feires.

Administrasjonen har jobbet «sokkene av seg» for å holde klubben flytende, næringslivet har stilt opp, spillerne har jobbet både på banen og med «pengeinnsamling». Det forventes nå at man går mann av huse for å fylle Aquarama. Man kan ikke kalles Vipers-supporter dersom man ikke stiller på denne kampen.

Hvorfor kommer jeg med denne oppfordringen? Jo, fordi jeg vil se Vipers i sluttspillet, som er en årlig tradisjon som ikke må brytes. Og full arena kan være den berømte tunga på vektskålen.

Og hvorfor kommer jeg ikke på kampen? Det er fordi jeg er ustø på beina, der jeg labber rundt med stokken min. Tribunen er ikke til å ta seg frem på for meg, og sikkert mange andre med gangbesvær.

Verdens beste håndballklubb fortjener en skikkelig hall å kaste ballen i. I tillegg til å være verdens beste håndballklubb, er de Kristiansands største ambassadør i inn- og utland. Og når en fotballnerd sier dette, er det alvor.