Jeg får neppe noen likes på denne fra sosialistene eller Høyre. Sverigedemokratene er vel neppe deres departement. Men 100 prosent til Jimmie Åkesson, og våre svenske venner. Det etterlater en revet følelse i oss i Kleppelista. Selv om mye kan skje ved neste valg. Jeg vil påstå det fordi det er vi som har hatt rett i immigrasjon, kjernekraft, forsvar, rettspolitiske, m.m. Etter hvert som Nordens folk skjønner dette, vokser tilliten til oss og vår politikk.

Derimot var 2023 et år preget av konflikter både i verden og hjemme. Kleppelista står helhjertet bak Ukraina og Israel i deres kamp for å leve i fred og frihet i suverene stater, men nødhjelpen må komme frem. Men et lite land som Norge har dessverre begrensede muligheter til å påvirke utfallet. Men vi gjør det vi kan, innenfor fornuftens grenser.

Volden innenfor Norges grenser har vi heldigvis større muligheter til å løse og det skal vi gjøre, tross tiår med vanstyre. Det er ikke mange år siden etablissementet med Bernander & Co. nektet for at det i det hele tatt var en oppadgående voldsspiral i Norge, men nå har de forstått. De fleste har også forstått at innvandring tydelig har påvirket utviklingen negativt. Uten at vi skal dra rasismekortet her. Man har også delvis forstått hva som må gjøres med problemene, og her fortsetter Kleppelista kampen. Men vær forberedt på at det vil ta tid. Flere mandatperioder.

Kleppelista vil ikke vie seg til prognoser for 2024, men håper selvfølgelig blant annet inflasjonen stabiliserer seg rundt målet, at folk kan beholde jobben og at det blir året vi begynner å presse tilbake gjengkriminalitet. Håper også at alle nordmenn går og stemmer på de EU-kritiske partiene, og det må ikke være slik at vi ikke kommer oss opp av sofaen.