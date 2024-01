Selv trener jeg to ganger i uke med Randesund. Mandager med selveste stjernelaget og torsdager med Gutter 20 og to dager i uken på Rona, etter arbeid. Etter trening går turen rett hjem på kjøkkenet hvor jeg steller i stand middager.

Jeg vil gjerne også fortelle om betydningen som Fontenehuset Arendal har hatt for meg. Det har endret meg fullstendig, til å bli en ung, voksen mann som selv klarer å lage middager.

Tiden før dette har vært krevende. Men nå er det bedring og jeg vil gjerne takke Fontenehuset og Aktiv mestring for fantastisk hjelp. Her jobber jeg også som frivillig og kan komme og gå som jeg selv ønsker. Det er et flott tiltak.

Nå er altså neste skritt å trene med Randesund og sakte men sikkert å bygge meg opp til å bli en ordentlig god håndballspiller.