Foto: Terje Pedersen / NTB

Vi har jo Luftforsvaret og Marinen, Marinejegerne, Brigade Nord og Heimevernet. Det er greit nok men jeg føler at hele forsvaret er konsentrert om den nordlige delen av Norge. Før hadde vi et forsvar som dekket og var plassert over hele landet, men det ble endret under Sovjetunionens USSRs fall og vi gikk inn i den såkalte glasnostperioden.

Imidlertid så har vi nå fått erfare at denne perioden ikke varte evig. Nå ser vi at den russiske bjørnen har våknet til liv igjen. Det er krigen i Ukraina et utmerket eksempel på. Jeg har selv vært i militæret her sør men det er ikke lenge før den siste bastionen til Luftforsvaret ser ut til å forsvinne. Nemlig Luftforsvarets Skolesenter på Kjevik. Da har vi bare heimevernet og politietaten igjen. Til og med avdelinger av heimevernet er lagt ned.

Selvfølgelig kostet det å opprettholde et solid forsvar det er ikke til å komme i fra, men hva koster det å bygge det opp igjen og skal hele landet dekkes eller er det bare Nordområdene. Jeg personlig mener at det ble begått en stor feil da militære avdelinger fra midten av Norge og sørover stort sett ble fjernet.

Jeg vet vi har Garden som passer på Kongehuset og at vi har Raufoss (NAMMO) og Kongsberggruppen på Kongsberg. Det jeg ikke forstår er at vi ikke beholdt den militære strukturen over hele landet. Det militære forsvarsmateriellet forbedres hele tiden og er i dag av topp kvalitet, men vi trenger mer av det og ikke minst folk som kan betjene det. Det er nå jeg kommer til poenget. Dersom det absolutt blir stort behov for slikt militært forsvarsmateriell i midten eller sørlige deler av Norge, hvor skal det hentes fra og hvem skal betjene det. Skal det hentes fra nordområdet med fare for å svekke den militære strukturen der eller bør militære avdelinger igjen gjenopprettes over hele landet som har fått opplæring til å betjene dette forsvarsmateriellet.

Jeg mener at det er det siste som bør skje. Jeg var i mot reduseringen av forsvaret den gangen da det skjedde på grunn av at jeg følte uro for om den russiske bjørnen ville våkne, og jeg fikk rett.

Nå oppfordres det igjen til at alle husstander bør opprette beredskapslagre for minst tre dager. Jeg personlig vil ha et lager for en uke og skifte det ut jevnlig.