De er overbevist om at slike tiltak vil bidra til å finne løsninger på verdens klimaproblemer.

Politikere og organisasjonene de samarbeider med har en overbevisning om at vanlige folks bankkontoer er utømmelige og gebyrer og avgifter er den enkle (og eneste) løsningen som fører til et bedre klima.

Om «klimaterroristene» seriøst har intensjon om å finne bærekraftige løsninger på klimaendringene i verden, må grunnen til menneskeskapte klimaendringer settes først på agendaen. Vi vet alle at mennesket er verdens største miljøtrussel, forurenser og forbruker av verdens begrensede ressurser og leveområder. I dag lever det over 8 milliarder (åtte milliarder) mennesker i verden (i Norge er vi snart 5.7 millioner).

Denne eksplosjonen av verdens og Norges befolkningsøkning har funnet sted i løpet av de siste 70-80 årene av vår tidsregning.

De fleste oppegående mennesker er enige om at denne utviklingen ikke er bærekraftig på sikt, men ingen tør/vil ta tak i problemet som bare blir større og mer utfordrende fremover. Skal verdens klimaproblemer tas på alvor, er det høyst nødvendig å starte med den åpenbare grunnen til problemet og ta til orde for en seriøs debatt hvor det er vilje og mot til å finne fornuftige og bærekraftige løsninger på verdens raskt voksende befolkning.

Dette må være en seriøs oppgave for politikere og organisasjoner i Norge og resten av verden til å ta fatt på. Norge som vanligvis «redder» verden med sine argumenter og løsninger på alle andre typer problemer, konflikter og utfordringer, bør absolutt være ledende i denne viktige debatten og bidra til å finne bærekraftige løsninger på hvordan befolkningsproblemet kan/må løses. Først da vil det være mulig å bremse/snu verdens klimautfordringer, slik at jorda igjen kan bli friskmeldt slik at dyr, mennesker og natur overlever i en sunn Verden hvor folk flest har økonomi og mulighet til å overleve.