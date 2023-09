Blågestads kulturkrig

Blågestad er bekymret for byens kulturliv.Hun tar opp to saker: den nyvalgte varaordfører Charlotte Beckmann Finnestads uttalelser om filmen «Perleporten», og det nye bystyremedlem Helen Rosvold Andersens kritikk av at «postmoderne kjønnsteorier» har fått innpass i den norske skolen.