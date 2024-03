Det har ikke Kristensen noe grunnlag for å hevde. Kristensen maler et urealistisk gloriøst bilde av IDF, men sannheten er at IDF er en terrororganisjon som har har som mål å drepe og fordrive flest mulig palestinere. Det er ingen plass på Gaza som er trygg for Israels kyniske og umennesklige terrorbombing. Å kreve at Hamas skal løslate de israelske gislene er urealistisk når Netanyahu ikke vil gi noe tilbake, men bare fortsette terrorbombingen. Mennesklighet og humanisme er nemlig fremmedord hos Netanyahu og den israelske regjeringen.