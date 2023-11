Fra sin fluktstol i Høllen kan han nok si noe om hva han ser i Søgne, men Songdalen har han tydeligvis ikke til.

Ønsker ikke å gå inni noen polemikk med Ertzeid. Mitt budskap er kun at om vi kaller det servicesenter, innbyggertorg eller Ertzeids «nærtjenestesenter» så er det mennesket som møter oss der som er avgjørende for kvaliteten av tjenesten vi mottar/opplever.

Uavhengig av navn på tjenesten er vi i bydel Songdalen så heldige at vi i dag møter en tjenestevillig ansatt slik vi møtte henne da hun hadde Songdalen kommune som arbeidsgiver. Alt er ved det samme. (Det skal ikke stikkes under en stol at hun bor i bydel Søgne og sykler stort sett hele året til Nodeland for å gi oss gode tjenester).