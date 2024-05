Igjen tar politikerne i vår by et meget merkelig valg: innføringen av rushtidsavgift og bom i Sørlandsparken. Rushtidsavgift som skal være et tiltak som har som formål å dempe trafikken i de mest travle tidene. Dette blir nå påtvunget en handelspark som knapt har opplevd en ekte rushtid på aktuelle klokkeslett.

Det er et paradoks i seg selv. Rushtidsavgifter, med sitt formål om å regulere trafikk og redusere belastningen på veiene i de mest travle tidene. Da virker det helt ut av proporsjon å innføre rushtidsavgift i Sørlandsparken der tomme gater og fraværende køer er det vi møter daglig. Jeg spør herved våre politikere om vitsen med å belaste folk ekstra når det ikke er noen køer å avlaste?

Hvorfor skal vi straffe de som faktisk må reise for å nå sitt arbeid og gatene er tomme. Innføringen av rushtidsavgifter i en tid uten rush er som å forsøke å slukke en brann med en paraply. Det er ineffektivt, upassende og mangler enhver form for fornuft. Vi lever i en tid der tilpasning og fleksibilitet er nøkkelordene. La oss ikke kvele denne gode samfunnsånden med unødvendige byrder og feilrettede tiltak.

Undertegnende har selvfølgelig forståelse for behovet for å planlegge for fremtiden og for å skape bærekraftige transportløsninger, men å bomlegge samt innføre rushtid i en handlespark er hinsides.

At politikere gjemmer seg bak rettferdighetsprinsippet, er helt bak mål, da store bydeler som Søgne og Vågsbygd har full tilgang til alle tjenester i nærmiljøet, noe ikke østsiden har. Nå ber vi om at politikerne bruker fornuften og parkerer denne absurditeten med rushtidsavgifter i en tid uten rush, der den hører hjemme – jo i historien.