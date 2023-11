Kommunen må ikkje la lommeboka avgjer kven som får bu der. Ja, kommunen vil det beste for oss eldre. Me eldre likar å sjå ut. Sitje trygt inne og følge med på det som skjer ute. Og frå Lagmannsholmen kan me halde auge med kven som går til Kilden og Kunstsiloen.

Eldre høyrer til vanleg ikkje godt. Lydar frå ungdommar, fulle folk eller anna støy, sjenerer oss ikkje lenger. Me tek berre høyreapparatet av oss, og så er det problemet borte. Etter min diagnose kan eg bli sitjande i rullestol. Men med leileghet på Lagmannsholmen, kan eg sjå det yrande livet. «Intet er som å bli pustet på av det levende liv», skreiv Hamsun. Det skulle ikkje undre meg om eg då kjem til å sende innlegg til fvn om korleis folk går kledde.

Min gode ven og lektor hadde som pensjonist leilighet med utsyn til Nupen-parken. Med eit stor smil fortalde han om ungdommane og korleis dei bukte parken om nettene. «Du veit det, Leiv, at nokre gonger bada dei, både gutar og jenter, nakne». Kanskje kanhende blir det eit yrande og fruktbart liv i parken på Lagmannsholmen? Levande underhaldning for oss som vil ha litt fri frå tv-en.

La meg ikkje vere for kjekk, eg legg meg tidleg. Men heile døgeret er det liv og rørsle på sjøen. Der er fuglar, båtar og bølger. Eg kan passe på at ferjene er i rute og at ingen bilistar snik i køen. Det er godt å kvile augo på sjøen. Me eldre blir fleire og fleire. Røystene våre kan avgjere val. Nå er eg spent på kva parti som vil legge til rette slik, at me eldre kan bu på Lagmannsholmen.