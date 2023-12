På dagens møte i fylkesutvalget (fylkeskommunens økonomiutvalg) så representerte gruppeleder Andreas Arff, Steinar Bergstøl Andersen og Unni Nilsen Husøy FrP, og vårt fokus var å løfte våre saker vi har arbeidet for sammen med de andre borgerlige part, nemlig økt tilskudd til frivilligheten, økte midler til samferdsel og hvordan vi kan inkludere flere i arbeidslivet. FrP trioen er spesielt fornøyd med at vi har økt samferdselsbudsjettet med hele 35 000 000, og sikret at det settes av midler til å forske på samliv og hvilke virkemidler det offentlige kan styrke for å forebygge samlivsbrudd.

Vi har også deltatt på møte med ansattes representanter i Agder fylkeskommune, og vi vil at det skal bedre legges tilrette for at ansatte som av fysiske grunner trenger bil, og de ansatte som er småbarnsforeldre skal få tilgang på parkeringsplass. Nå så har flertallet i fylkestinget mot FrPs stemmer satt begrensinger på ansattes mulighet til å benytte seg av bil til og fra jobb, det er spesielt krevende for ansatte som ikke bor langs bussmetroen, småbarnsforeldre og ansatte som av fysiske og psykiske begrensinger trenger bil. Vi vil fortsette å arbeide for at det skal bli lettere for ansatte å benytte seg av bil. Ansatte kjører ikke til jobb for gøy, det er fordi mange har behov for bil.

En annen sak vi drøftet med de ansattes representanter var den økende voldsbruken i skolen, både mellom ansatte i skolen, men også vold elev mellom elev. Det ble ikke presentert noe statistikk om økte voldshendelser, og FrP vil fortsette å ta dette opp, og vurdere å sette inn nødvendige virkemidler, både flere miljøarbeidere, men også rent sikkerhetspersonell.

FrP er nå Agders tredje største parti bak Høyre og Arbeiderpartiet, det skal merkes i hele Agder, og spesielt for sårbare grupper, lokalt selvstyre og trygghet for innbyggere.