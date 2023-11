Etter Stortingets siste krumspring nærmer kommunedelingssaken seg en form for sluttspill. Begge sider argumenterer heftig for hvordan status er for beboere i Søgne og hvordan saken best kan løses.

Gjennom å stille 4 litt overordnede spørsmål forsøker jeg å belyse hvordan det er å bo i Søgne etter sammenslåingen. Skal man legge reverseringstilhengernes argumentasjon til grunn, virker det nesten som om Søgne er blitt ubeboelig og at en reversering er et spørsmål om liv og død og minimum en forutsetning for å kunne leve gode liv i Søgne.

Så la oss da begynne med det. Har liv gått tapt på grunn av sammenslåingen?

Mulig jeg har sovet i timen, men jeg har ikke registrert dødsfall som direkte kan knyttes til kommunefusjonen. Samtidig har jeg heller ikke registrert at liv har blitt reddet som en direkte følge av fusjonen. Min påstand er at når det gjelder tap av menneskeliv er status omtrent som før. De i Søgne som dessverre har gått bort og vi som har overlevd, har gjort det relativt uavhengig av kommunesammenslåingen.

Mange er opptatt av privatøkonomi og ikke minst hvordan nivået på kommunale avgifter og eiendomsskatt har utviklet seg etter 2020. Hvordan har så økonomien til den gjengse Søgnebeboer utviklet seg etter sammenslåingen?

Det er vanskelig å si noe krystallklart om hvordan den økonomiske utviklingen hadde vært i et selvstendig Søgne. Det er lett å la seg forlede til å tro at alt hadde vært som før, det eneste som er sikkert er at det ikke hadde vært som før. Nye rammevilkår og krav til kommunal tjenesteyting ville ført til endringer uansett.

Uten å ha analysert fakta til minste detalj, virker det som om eiendomsskatt og kommunale avgifter har hatt en liten økning etter sammenslåingen. Samtidig har andre ting, f.eks båtplasser blitt billigere. Så oppsummert kan jeg ikke si at jeg har merket den store endringen. Og uansett vet vi ikke hvordan dette hadde utviklet seg i et hypotetisk selvstendig Søgne.

Det er vel også klart at det for tiden er helt andre mekanismer som mer påvirker privatøkonomien til beboere i Søgne. Økte strømpriser, inflasjon og renter er nok faktorer som slår hardere ut for husholdningene. Jeg vi påstå at økonomien til Søgnes husholdninger er omtrent som før sammenslåingen når man legger til grunn de økonomiske elementene som en kommune rår over. Var man fattig eller rik før sammenslåingen, vil man sannsynligvis ha omtrent samme økonomiske status nå.

Hvordan har kvaliteten på kommunal tjenesteyting utviklet seg? Jeg registrerer at vi fremdeles har helsetjenester, eldreomsorg, legevakt, grunnskole, barnehager, ingeniørvesen og kulturskole tilgjengelig i Søgne. Om disse tilbudene er blitt bedre eller dårligere er det vanskelig å vurdere. Jeg har forståelse for at det her er mange meninger, livssituasjon og personlige behov gjør at mange nok opplever dette forskjellig. Det er definitivt ting å sette fingeren på nå, men det var det også før sammenslåingen. Så min konklusjon er at situasjonen er omtrent som før.

Har vi fremdeles et lokaldemokrati i Søgne? Her har begge sider sikkert gode argumenter for sitt syn og ikke minst mye følelser. Nærheten og kontakten med sine lokalpolitikere kan veies opp mot behovet for større og mer slagkraftige styringsenheter.

Samtidig er det litt interessant å se på sammensetningen av det nye bystyret. I følge Fvn har «gamle Søgne» 11 representanter! Like mange som Flekkerøy, Vågsbygd, Slettheia Tinnheia, Grim, Hellemyr og Gimlekollen/Kongsgård har til sammen. Hvis du stopper en tilfeldig person på gata, er det mer enn 5 ganger så stor sannsynlighet for at vedkommende sitter i bystyret hvis du stiller deg opp på Tangvall kontra på Gimlekollen. Her må man vel kunne si at Søgne har fått meget god demokratisk uttelling.

Basert på mine erfaringer og enkle analyse av å være Kristiansander med adresse Søgne i snart 4 år, vil jeg si at det er mulig å leve fullverdige liv her. Vi hadde det bra før og har det bra nå. Jeg vil faktisk påstå at vi merker så å si ingen forskjell. Hadde man kunnet gjøre en hypotetisk blindtest av hvordan det er å bo i Søgne nå kontra før sammenslåingen, tror jeg få av oss hadde merket forskjell. Bra for de som var skeptiske til endringer og kanskje litt skuffende for de som hadde håpet på revolusjonerende forbedringer.

Statsforvalterens rapport er relativt klar. En reversering vil få store konsekvenser, koste mye penger, gi et dårligere og dyrere tjenestetilbud, store utfordringer for de ansatte og svekke Kristiansandsregionen. Så hvorfor skal vi de neste 4 årene bruke mye penger og innsats for å få et dyrere og dårligere tilbud og stå dårligere rustet for fremtiden? Det kan ikke jeg og ganske mange med meg fatte. Noen må snart si at nok er nok, dette orker vi ikke mer av.

Mange håpet nok at Gjelsviks pinlige exit ut bakdøra fra Kommunaldepartementet hadde gitt saken litt sårt tiltrengt dynamikk, men siste dagers taktikkeri i Stortinget tyder ikke på at denne saken kan parkeres på lang tid ennå.