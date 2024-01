Helt fair å ha ulike meninger og ulike standpunkt, men det er ikke fair slik du argumenterer, tenker jeg.

I ditt siste leserinnlegg så gjør du nettopp det du selv kritiserer. Du fremhever at noen har kommet med en påstand, samtidig som du med dine egne ord forsøker å beskrive hva som er fakta, eller rettere sagt hvordan du selv oppfatter fakta. Hvorfor kan du ikke heller fokusere på hva som er bra med en stor-kommune, for jeg antar at du mener det er fordeler? Du trenger da ikke rakke ned på de som kommer med påstander. Du hevder påstandene er feil, jeg mener det er fakta, noe som også underbygges av Kunnskapsgrunnlaget. Er det slik at du mener Kunnskapsgrunnlaget er feil?

Flere påstander i eks-politikernes innlegg forsøker du å irettesette, eller rettere sagt korrigere med din egen sannhet. Jeg mener det du skriver er feil, basert på Kunnskapsgrunnlag og også flere andre kilder. Jeg tror innbyggerne selv er de beste til å vurdere.

Påstand fra eks-politikerne: «Søgne hadde god vekst samt bedre økonomi enn tilsvarende kommuner. Det er fakta og kan ikke bortforklares» og «Vi fastholder at Søgne som selvstendig kommune vil klare seg greit økonomisk.»

Kunnskapsgrunnlaget sier bl.a. følgende: «Gjennom 2020 og 2021 var veksten i folketallet høy, med henholdsvis 1,5% i tidligere Kristiansand og 4,5% i tidligere Søgne. Økt folketall gir både økte inntekter og økte utgifter for kommunene. Anslag for vekst i frie inntekter (skatt og rammetilskudd) fra 2019 til 2022 viser høyest økning for Søgne. En ny Søgne og en ny Songdalen kommune vil ha økonomiske forutsetninger for å være egne kommuner.» Innbyggerne kan vurdere dette selv, men jeg mener påstanden over er riktig, og ikke falsk slik eks-politiker Terje Øydne Pettersen skriver.

Påstand fra eks-politikerne: «Og det er et uomtvistelig faktum, Søgne alene vil få betydelig mindre gjeld pr innbygger enn Kristiansand.»

Kunnskapsgrunnlaget sier bl.a. følgende: «Anslått gjeld ved utgangen av 2026 er beregnet med utgangspunkt i vedtatt økonomiplan 2023-2026. Denne viser at Kristiansand vil ha en gjeld på 103% av lånetaket, Søgne 91% og Songdalen 79 %.» Videre simuleres nettogjeld i Kunnskapsgrunnlaget for 2026, noe som videre betyr netto gjeld per innbygger for gamle Søgne på drøye 60k, mens gamle Kristiansand har over 80k. Om man så tar høyde for verdier i henholdsvis Å Energi og Energiverksfondet så har hver innbygger i Søgne nettoverdier på nærmere 10k, mens hver innbygger i gamle Kristiansand har en gjeld på rundt 50k. Innbyggerne kan vurdere dette selv, men jeg mener påstanden over er riktig, og ikke falsk slik eks-politiker Terje Øydne Pettersen skriver.

Terje, du hevder at disse eks-politikerne kommer med udokumenterte påstander. Jeg mener det er helt feil det du skriver, for disse eks-politikerne kommer jo nettopp med påstander som er godt dokumentert i Kunnskapsgrunnlaget. Trolig har disse eks-politikerne også andre holdepunkter som underbygger det de hevder. Påstandene er så absolutt ikke udokumenterte, men du forsøker å «sause» dine svar inn, for å diskreditere det andre mener og det andre hevder. Påstandene som du fremhever er feil, er forankret i Kunnskapsgrunnlaget.

Reversering har fordeler og ulemper, noe jeg antar du også er enig i? Mitt råd: Fokuser heller på eventuelle fordeler med stor-kommune, i stedet for å angripe motstandere og videre påstå at disse har feil.

Godt valg!