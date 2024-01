Men det er da fullt mulig å tenke fremtid, ja endog en mer sunn og riktig fremtid om vi går tilbake til de gamle kommunene Søgne og Songdalen. I Kristiansand har vi satt oss tøffe klimamål som helst skal innfris innen 2030. Og det fordrer blant annet mindre utslipp fra privatbiler og andre kjøretøyer.

De geografiske avstandene øker dramatisk dersom nåværende storkommune blir værende for all mulig fremtid. Det er vel få andre kommuner, om noen, på Agder som kan måle seg med størrelsen i kvadratkilometer som i Kristiansand. Vi har en øst/vest-akse fra Drangsholt i Tveit til Ålo/Try i vest på nær 50 km, og fra Flekkerøya/Randesund i sør til Finsland i nord er det nær det samme. Så da må vi definitivt regne med økende bruk av privatbiler, og årets vinter har vel vist at elbiler ikke er løsning for alle, så bilistene vil neppe bidra til reduksjon av klimagasser, tvert om.Innbyggerne skal tross alt forflytte seg noen kilometer når kommunesenteret på Torvet skal besøkes, kanskje lengre vei til omsorgssentre og andre helseforetak, og til andre fritidsaktiviteter. Kollektivtilbudet vil neppe dekke det økende transportbehovet, og vi mennesker er nå en gang skapt slik at vi gjerne vil ha friheten til selv å bestemme over vår fritid uavhengig av kollektivtilbud og rutetider.

Så også når det gjelder å ha mulighet til å komme i nærheten av våre klimamål er oppsplitting av kommunen det beste for fremtiden.

Fortsatt godt valg !