De setter ikke opp buss, og de kan ikke garantere plass på neste avgang.

Og de tar ikke telefonen

Og de tar ikke kundene på alvor.

Jeg har mistet begravelser, møter, avslutninger, mistet jobber og oppdrag. Mistet mitt gode humør og helsen der jeg står og hutrer på en ubetjent stasjon i vinterkulden med en plutselig sms, på engelsk(!) om at toget dessverre er kansellert og at det dessverre ikke er satt opp buss. Men man kan forsøke å få plass på neste tog om 3 timer...

På nettsiden står det ingenting, ikke en gang at toget er kansellert. Bare at nissen er på toget. Og VY sin togbillett kan ikke brukes på VY buss, for de har dessverre ikke samarbeid(?)

Jeg er lei, sint og så enormt frustrert av en tjenesteutbyder som lyver, omprioriterer, bortforklarer og kjølig beregner kansellerte avganger for profittmaksimering. På bekostning av vanlige folk som ønsker å kjøre grønt, gjøre sitt, bruke kollektivtrafikken, skape noe i distriktet. Men som takk går glipp av veslas bursdag, det viktige jobbmøtet, kjæresten de aldri fikk eller pappas begravelse. Fordi noen har bestemt at alt skal konkurranse utsettes, for en hver pris.

I sommer stod jeg der med 100 ungdommer som skulle på leir, halvparten hadde kjørt minibuss 1 time til stasjonen. Nå var de alle strandet i 29 graders trykkende innlandsvarme på en Gudsforlatt stasjon, uten vann, uten garanti om å bli med på neste tog om 4,5 timer, om det da ikke ble kansellert. Ingen informasjon, ingen service, ingen tog.

Skal man drive et kollektivselskap, burde det være pålagt å bruke tjenesten selv, alltid. Det handler om prioritering.

Været er hardt og terrenget vanskelig i Norge, det er krevende å holde alt gående. Det er greit, det forstår vi, at man må regne med noe kansellering. Men jeg tar mye tog, og det har økt markant de siste årene.

Og miljø, hvem bryr seg?

Det koster omtrent det samme for meg å fly til Oslo som å ta et tog man aldri kan vite om går. Og jeg sitter her på en iskald stasjonen i finpussen og sender melding til forleggeren min i Oslo om at jeg dessverre ikke kommer på julebordet.

For det går aldri et tog.