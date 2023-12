Dette gjaldt også for styret i Songdalen Skolekorps. Sommeren 2019 hadde styreleder med familie besøk av magasinet «Nye Kristiansand» hjemme på Nodelandsheia. Der kan vi se tilbake på hvordan vi tenkte om det nye og ukjente som lå foran oss. «Vil storebror sluke oss rått?» var overskriften på reportasjen. Og det kan vi avkrefte at ble tilfelle – som skolekorps tar nye Kristiansand kommune veldig godt vare på oss!

Det var små forhold i Songdalen kommune hvor alle kjente alle, og det var enkelt å bare kunne stikke innom rådhuset på Nodeland. Hva ville skje med det nære og gode forholde som vi hadde i Songdalen kommune? Vi var redd for at kommunikasjonen ville bli vanskeligere og mer tungvint oss imellom. Vi var redd for at avstanden inn til byen skulle bli for stor, og at vi ville bli «glemt». Og ikke minst, ville vi få kulturhuset på Nodeland nå?

Vi flyttet inn i et nytt Sygna Kultursenter i november 2021 og er nærmeste nabo til innbyggertorget. På innbyggertorget sitter mange av de samme personene vi forholdt oss til tidligere og nå har vi kortere avstand og om mulig en tettere kontakt enn før.

Skolekorpset sitter i samarbeidsgruppen for Sygna Kultursenter sammen med tre andre foreninger. Det er vi som har ansvaret for den daglige driften i samarbeid med kommunen. Dette er et samarbeid som både vi og kommunen er veldig fornøyd med.

Hadde Songdalen kommune hatt midler til å drifte kultursenteret slik det er nå? Vi vet ikke, men i dag er det stor aktivitet på utleiesiden, og bygget blir brukt både av kommunen selv og utleid til andre.

Et skolekorps er avhengig av rekruttering, og når vi kan invitere nye musikanter og foresatte inn i et nytt, fint kulturhus, hvor alt er lagt til rette for at musikklæring og spilleglede skal blomstre, er det gøy å drive skolekorps.

Vi har fått bli med i Kristiansand Korpsforum. Her er alle skole- og voksenkorps medlemmer, og vi treffes fire ganger i året. Dette gjør det lettere å bygge bånd mellom korps på tvers av de forskjellige bydelene. Her kan vi dele erfaringer, låne instrumenter av hverandre og vi har en felles stemme inn mot kommunen.

All honnør til gamle Songdalen kommune, men av tilskudd var det ikke de største summene vi fikk årlig. Både Søgne og Songdalen hadde kulturmidler som ble delt ut til alle som drev kultur. Alt fra lag, foreninger, velforeninger og annet ble likestilt i samme gruppe. I den nye kommunen arvet vi gamle Kristiansands løsning med et eget tilskudd kun for skolekorps. Alle elleve skolekorpsene får et grunnbeløp samt en fast sum per musikant. Det er også mulig å søke om et ekstra tilskudd til gitte formål. Dette gjør at vi har mer forutsigbarhet i hva vi hvert år kan forvente i tilskudd. Tilskuddet allerede fra det første året etter sammenslåingen gikk fra 30.000,- til 80.000.

Det ukjente vi sto overfor i 2020 er ikke lenger ukjent og skummelt. Det er velfungerende på veldig mange måter.

Dette økte tilskuddet siden sammenslåingen sammen med det nye kultursenteret har ført til at korpset har kunnet jobbe bedre med tilbudet og har økt rekrutteringen fra i underkant av 20 medlemmer med 5 nye aspiranter i 2019 til i underkant av 50 medlemmer i 2023, og vi har nå hatt tilsig på 10-15 nye aspiranter i året siden sammenslåingen.

Vi frykter at tilskuddet vil forsvinne eller bli sterkt redusert ved en reversering. I så fall må vi øke kontingenten, ta opp igjen dugnadsarbeid vi har lagt på is og ikke kunne tilby musikantene like mye sosialt som vi har i dag. Det er dyrt å drive skolekorps med lønninger, instrumenter og uniformer. Dette vil gå hardt ut over rekrutteringen. Og vil småkommunene klare å holde på det samme fritidstilskuddet som vi har i dag? Skolekorpset er et lavterskeltilbud der alle aldersgrupper deltar sammen og vi har ingen reservebenk.

Så takket være fast tilskudd og praktiske lokaliteter så har korpset all mulighet til å vokse, noe vi faktisk gjør.

Vårt motto er «Vi spiller hverandre gode». Dette får musikantene høre med og uten instrument i hånda. Vi er på lag alle sammen og skal være gode med hverandre og samarbeide. Vi låner gjerne ut mottoet vårt, spill hverandre gode – ikke splitt opp det gode samarbeidet som fremdeles holder på å ankres.

Det ukjente vi sto overfor i 2020 er ikke lenger ukjent og skummelt. Det er velfungerende på veldig mange måter, og der det ikke er helt på topp, må vi jobbe sammen mot et bedre mål. Uansett tror vi at vi er bedre og sterkere sammen.

Og som han sa, han som var 13 år i familien den gang han ble intervjuet i magasinet, «jeg kommer uansett til å si at jeg er fra Songdalen». Og sånn er det jo, de fra Søgne er fra Søgne. De fra Randesund er fra Randesund, og vi er fra Songdalen. Men sammen er vi Kristiansand og vi skal spille hverandre gode.