Her hevdes det at, sitat: «Uansett hva som blir utfallet blir det tøft, men vi skal støtte dem som rammes. Det er mye følelser involvert i en slik sak, men vi tar ikke noe politisk standpunkt i slike saker. Det overlater vi til politikerne, legger Herdlevær til.»

Altså mener Fagforbundet at «uansett hva som blir utfallet blir det tøft…».

Er det mulig at den største fagforeningen i kommunen mener dette!? De tar ikke «politisk standpunkt», hevdes det. Men alvorlig talt; å påstå at uansett utfall vil belastningen bli stor, er da å ta et soleklart standpunkt?

Dette er likegyldighet til den politiske prosessen som berører alle ansatte, og mangel på forståelse av den enorme belastningen en tvangsoppløsning vil påføre de ansatte i kommunen.

Her mener altså den hovetillitsvalge at belastningen for de ansatte er stor dersom vi ikke får en tvangsoppløsning. Hva bygger dette på?

Er det et ønske fra den tidligere hovedtillitsvalgte Herdlevær i Søgne kommune, om å komme tilbake til «gode gamle» Søgne kommune? Jeg forventer at svaret er nei.

Uansett – dette viser en alvorlig mangel på innsikt i, og forståelse for, hvilken rolle fagbevegelsen har spilt, og fortsatt spiller i det vi med stolthet kaller «Den nordiske modellen», med trepartssamarbeidet som har gitt oss den velferdsstaten vi har i dag. Her må Fagforbundet ut av skyggenes dal og tone flagg på vegne av sine 4000 medlemmer.

Anbefaler hovedtillitsvalgte og gjerne andre å lese Fagforbundets egen informasjonsbrosjyre om «Hvorfor jobber Fagforbundet med politikk og støtter noen politiske partier?».