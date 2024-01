Norsk Fosterhjemsforening skal ikke velge side i denne valgkampen. Men vi stiller likevel spørsmål om tre nye kommuner, der to av de vil bli relativt små, vil være i stand til å ha gode nok kommunebudsjett for å gi den fosterhjemsoppfølgingen som de mest sårbare barna trenger.

Før 2020, kunne de tre «gamle» kommunene, Kristiansand, Søgne og Songdalen, sende mye av regningen til staten for kostnadskrevende tiltak til de mest sårbare barna.

Men slik er det ikke lenger.

Barnevernreformen gir nemlig kommunene et stort økonomisk ansvar for finansiering av forsvarlige barneverntiltak fra 1.1.2022, samt et større faglig ansvar. De barna som sliter mest, trenger ofte mer kostnadskrevende tiltak. Mens kommunen altså før kunne sende mye av regningen til staten for slike tiltak, vil det nå være kommunepolitikerne som må finne budsjettdekning for dette i det kommunale budsjettet.

Staten vil riktignok overføre ekstra midler til kommunene. Men ettersom midlene ikke øremerkes barneverntiltak som forsterkningsbehov i kommunale fosterhjem/ institusjon eller statlige fosterhjem, har man ingen garanti for at kommunen har nok midler til de mest sårbare gruppene. Prioritering av utsatte barn vil skje i konkurranse med andre trengende målgrupper.

Dersom det nå bli tre nye kommuner, der «nye» Søgne og «nye» Songdalen blir relativt små, vil det være disse kommunene som få ansvar for å gi forsvarlige barnevernstiltak, og dette ansvaret vil ligge hos lokalpolitikerne. Vil en oppsplitting og etablering av tre nye kommuner klare dette bedre enn det dagens kommune gjør?