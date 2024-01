«Tveit klager ikke lenger», sier de. Nei, hvorfor skulle innbyggerne i Tveit klage i tiår etter tiår - når de for lengst har skjønt at det er fånyttes? Det er nemlig ofte slik at når protestene mot et upopulært vedtak opphører, da tar motparten dette som et bevis på at de hadde rett. Mens tausheten som oftest heller skyldes resignasjon!

Enten den tvangssammenslåingen var fornuftig og nødvendig eller ikke: Å sammenligne Søgne med Tveit er fullstendig meningsløst. Innbyggertallet i Tveit var nemlig kun 2.802 personer den 1. januar 1965. Søgnes innbyggertall ved tvangssammenslåingen den 1. januar 2020: Hele 11.582 personer! En vesentlig forskjell! Og i mellomtiden er vi blitt noen hundre fler enn dét igjen.

Summa summarum: Vi kommer til å greie oss fint som egen kommune!