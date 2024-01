Norge har forsøkt med diplomati og THIP sine fredsbevarende styrker var der i mange år uten at det har gitt resultater. Konflikten startet allerede med Balfour-erklæringen i 1917, hvor den Britiske regjeringen lovet å jobbe for å opprettelse et «nasjonalt hjem for det jødiske folket» i Palestina. Dette ble ytterlige forsterket av FN`s delingsplan av 1947/48 og seksdagers krigen i 1967.

Det har den siste tiden vært mange som har signalisert at en bør ta stilling og støtte den ene eller den andre parten i konflikten i Midtøsten. Aksjonen som Hamas gjennomførte 7.oktober 2023 er det en selvfølge at en tar avstand fra, men vi bør også ta avstand fra den blodige reaksjonen staten Israel gjennomfører nå i Gaza. Slik jeg ser dette er ikke dette en krig og konflikt drevet av den menige mann, dette er en konflikt som er drevet av politikere og religiøse ekstremister. Da snakker jeg kristne, jødiske og muslimske ekstremister som glemmer meningmanns ønske og behov. Ekstremister som får et så snevert og begrenset syn på verden rundt seg og sitt at de ikke greier å se ting fra andres perspektiv.

Når en snakker med den menige mann og kvinne kristne, jøder og muslimer så er de alle trøtt av krig og ønsker egentlig å leve i fred. Se andre steder i verden der går jøder og muslimer fra Midtøsten sammen i felles protest tog mot krigen, et felles ønske om å stoppe dette.

Innbyggeren i Midtøsten velger politikere som skal styre landet og ha makten over beslutninger på vegne av dem. I et demokrati er vi avhengige av at politikere tar kloke valg, er de voksne i rommet som tar valg som er til det beste for folket. Jeg stiller faktisk spørsmål om Israels folkevalgte tar valg som er til det best for deres folk. De tar valg og beslutninger som mer likner på det de selv ble utsatt for under andre verdenskrig og som markeres 27.januar.

Det fremstår som de driver med folkeutrydning Gaza. Prisen er ikke bare et folkemord i Gaza, men de betaler ved at de miste mange av sine egne, både soldater, kvinner og barn. Snart må det komme frem noen voksne i rommet og spørre seg – hva er det vi egentlig oppnår og er det verdt prisen. Er det faktisk de religiøse konservative eller ekstreme som skal få ta valgene eller er det folket røst og dem som betaler prisen som skal være stemmen?

En digresjon, denne konflikten kunne ikke passet Putin bedre. Det var perfekt for han at Hamas gjorde det de gjorde, fokuset i forhold til krigen i Ukraina ble betydelig mindre. Stiller meg også spørsmål hvorfor Hamas leder besøkte Moskva kort tid etter angrepet i oktober, neppe for fredsforhandlinger?

Uansett, det Hamas gjorde i oktober kan ikke forsvares, men en kan heller ikke forsvare Israels handling i ettertid. I mitt vokabular kalles det blodhevn. Her i Norge er det viktig å ikke dømme jøder, muslimer eller palestinere som er fra Midtøsten. Vi kan og vil aldri evne å sette oss inn i deres følelser. Vi skal støtte opp om å markere Holocaust 27.januar fordi det er en del av en grusom historie, vi skal støtte markeringer for å stoppe krigen og konflikten i Midtøsten for det er en del av en grusom historie som skrives i dag.

Det er ingen som vil vinne denne konflikten, her er det bare tapere.