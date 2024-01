Her er en gjennomgang av de viktigste endringene for norske bedrifter, og hva det innebærer i praksis.

Endringer i arbeidsgiveravgiften:

La oss starte med de gode nyhetene. Regjeringen har nemlig foreslått flere endringer som kan gi innsparinger for mange virksomheter.

En av disse endringene er i den ekstra arbeidsavgiften fra i fjor. I 2023 ble det som kjent innført en ekstra arbeidsgiveravgift på 5 % for lønnsinntekter over 750 000 kroner. I 2024 økes grensen til 850 000 kroner, som skal være et steg i utfasingen av den ekstra avgiften.

I tillegg foreslår regjeringen å øke fribeløpet i arbeidsgiveravgiften til 850 000 kroner per år, forutsatt at EU godkjenner forslaget. Det tidligere fribeløpet i arbeidsgiveravgiften var 500 000 kroner, og denne økningen kan dermed gi betydelige besparelser for de bedriftene det gjelder.

Næringseiendom og driftsmidler:

Regjeringen har foreslått å øke kalkulasjonsrenten for næringseiendommer utenfor Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger med 1 prosentpoeng. I praksis betyr dette at den beregnede markedsverdien av eiendommen vil bli lavere: Hvis kalkulasjonsrenten øker med 1 prosentpoeng, vil den beregnede utleieverdien av eiendommen reduseres med omtrent 10 %. Dette kan med andre ord bety lavere formuesskatt for eiere av næringseiendommer utenfor de største byene.

En annen endring som kan både gjøre regnskapet enklere og gi raskere skattefordeler for virksomheter, er den foreslåtte endringen i utgiftsføring og avskriving av driftsmidler. Regjeringen har foreslått å øke grensen for direkte utgiftsføring fra 15 000 til 30 000 kroner.

Innstramminger i fradragsregler:

Noen av regjeringens endringer fra 2024 vil også medføre en begrensing i fradrag for selskaper i konsern. En av disse endringene handler om selskapers mulighet til å fradragsføre rentekostnader til nærstående utenfor konsernet. Finansdepartementet har vurdert at denne regelen kan undergrave formålet med EBITDA-regelen mellom nærstående, og ønsker å gjøre endringer.

Den foreslåtte endringen innebærer at netto konserninterne renteinntekter, altså summen av renteinntekter minus rentekostnader innad i konsernet, legges til selskapets netto rentekostnader, og at det er denne summen som skal måles opp mot fradragsrammen.

En annen endring som påvirker fradragsrammen for rentekostnader, gjelder konsernbidrag. Før endringen har konsernbidrag til andre selskaper i samme konsern kunnet gi høyere fradrag. Regjeringens forslag sikter mot å forhindre at selskaper omgår reglene ved å sende konsernbidrag gjennom flere ledd for å påvirke fradragsrammen for rentekostnader.

«Monsterskatten» utsettes til 2025:

Til slutt er det verdt å nevne en potensiell endring som virksomheten ikke trenger å bekymre seg for – ennå. Et av punktene som det kanskje var knyttet mest spenning til i årets budsjettfremleggelse, var nemlig den såkalte «monsterskatten», altså beskatning av privat konsum i selskaper.

Forslaget var på høring i 2022, og mange av høringssvarene pekte på at det var behov for unntak til de foreslåtte reglene, blant annet for selskaper som driver med utleie. Det var derfor forventet at regjeringen ville legge frem et nytt forslag som ville tre i kraft i 2024, men de har meldt at de vil bruke mer tid på å utarbeide et forslag til mer målrettede regler som heller vil tre i kraft fra 2025. Her er det med andre ord bare å bruke året godt på å forberede seg!