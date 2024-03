Bilistene subsidierer kollektivtransport i og rundt de største byene med milliarder årlig, med et tydelig mål om lavere biltrafikk og et incentiv til å velge kollektivt. Når det som tilbys er av en så elendig kvalitet, svekker dette legitimiteten til kollektivtransporten, men også bompengene politikerne har vedtatt til støtte for den.

Kollektivtransporten i de største byene er subsidiert med milliarder årlig. Selv i Oslo og Akershus er store deler av kollektivtransporten subsidiert av stat, kommune, fylkeskommune og … bilistene. Bompengene utgjør, ifølge Fjellinjen, totalt i underkant av 10 prosent av Ruters årlige budsjett. Av bompengene i Oslo går 98 prosent til sykkelveier og kollektivtiltak.

Siste månedene har kollektivselskapene i de største storbyene demonstrert at de, for å si det pent, har solide forbedringspotensialer med tanke på å få på beina et pålitelig kollektivsystem. I Rogaland foreslår politikere at leddbussene bør parkeres når det er glatt, og at private busser kan leies inn for å unngå for dårlig kapasitet. Bussene er nemlig ikke konstruert for å bruke kjettinger.

Og Stavanger er ikke det eneste eksempelet. Med elbusser som ikke er egnet, og dropping av busser med firehjulstrekk av utenrikspolitiske hensyn, informasjonssvikt, innstilte T-baner, tog og busser har reisende rundt omkring i landets storbyer vært frustrerte – og det med god grunn. Nylig ble det kjent at Oslo kommune og Akershus krever en ekstern evaluering av busskaoset i hovedstaden. Dette støttes av KNA.

Bomringene rundt de store byene er et eneste stort paradoks. På den ene siden er det et tydelig uttalt mål at bomringene skal redusere biltrafikken i byene. Dersom man skulle klare å lykkes med dette målet, vil imidlertid kollektivselskapene miste sårt tiltrengt økonomisk surstoff til å drifte et adekvat alternativ til bilen. Denne vinteren har flere storbyer demonstrert at de ikke er oppgaven verdig.

KNA ønsker satsing på sykkel, buss, trikk og bane velkommen, og satsingene på dette må fortsette. Men når man pålegger bilistene så store kostnadsbyrder for å finansiere kollektivtransporten, og for å tvinge bilistene over til kollektivt, er det politikernes ansvar å sørge for at den alternative transporten er pålitelig og funksjonell.