Presset på lærerne i videregående har trolig bare blitt større, fordi politikerne nå krever økt gjennomføring samtidig som vi må følge fraværsregelen vedtatt av Stortinget i 2016.

I 2020 fikk utdanningsdirektør i Agder, Arly Hauge, skryt av kunnskapsminister Guri Melby for gode gjennomføringstall: «Tallene for Agder er veldig bra.» Flotte tall, som sa null om innhold og kvalitet. Pandemiens hjemmeskole gav rekorder i karaktersnitt og gjennomføring. Vitnemålsfabrikken av Andreas Outzen (2023) tok for seg paradokset at elever fikk bedre karakterer, til tross for at de hadde lært mindre.

Men hvorfor stanse etter pandemiens suverene tall? Nå er gjennomføringsmålet i videregående oppjustert. Fra kronikken av Hauge og Sundtoft 28.12.23: «Vi har tallfestet et mål om at ni av ti skal fullføre videregående opplæring i 2030. For å nå dette målet, må ytterligere 250 flere elever fullføre sin planlagte videregående opplæring i Agder hvert år.»

Økt gjennomføring er bestilt. Lærere presses indirekte til å gå på kompromiss med lovverket, som ikke tillater mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag. I noen tilfeller kan grensa utvides til 15 prosent, men lærere erfarer at elever med et langt høyere udokumentert fravær får dette fjernet mot slutten av året. Det betyr at lærere må sette standpunktkarakterer uten tilstrekkelig grunnlag for å kunne vurdere elevens kompetanse.

Lærere står slik i lojalitetssprik mellom lovverk, egen integritet og skolelederes forventinger.

Her må politikerne bestemme seg: Skal vi følge krav til oppmøte og deltakelse, eller skal alle fullføre uavhengig av fravær og bidrag? Disse to ideologiene opererer side om side, og skaper forvirring i skolens tåkete fordreining fra dannelsesinstitusjon til gjennomføringssentral.

En kan mene hva en vil om fraværsregelen, men så lenge den eksisterer, er lærere forpliktet til å følge den. Derfor er det ønskelig med en konkret avklaring fra Hauge: Skal lærere ignorere fraværsreglementet for å nå gjennomføringsmålet? Hvis ikke, forklar hvordan vi skal innfri begge hensyn uten å bryte det ene.