Før siste avstemning så leste jeg at kommunen hadde hjulpet IK Start med 1 million i baneleie. Om dette er tilfelle så blir jeg sjokkert om dette går utover kristiandsands innbyggere vedrørende skatten. (Vel jeg er ufør, så jeg får jo pengene igjen).

Hvorfor er Start så utrolig «populære», klubben er en gjeng med stormannsgale ledere. Start er ikke på det nivået når de 2 år vant toppdivisjonen. Start burde gå ut å selge lodd (noe vi måtte når vi spilte i elite, Donnlaget). Vipers derimot fortjener støtte, de er verdens beste håndballag. Start må bygges opp fra bunnen av.

Men poenget var også at det finnes mange fine tilbud for ungdom i sentrum, men når bussen ikke går lenger enn til Hortemo, så må det jo ringe en «bjelle» for de politikerne som har noen fornuftig tanker mellom øra. Hvordan skal de ungene som ikke har sertifikatet komme seg til Aquarama, Start kamper, Viperskamper, Kunstsiloen, Kilden, kino osv?

Det er faktisk ikke alle foreldre som kan kjøre. Nå er det snart vinterferie, men stakkars Ole som bor i Finsland kan ikke møte kameratene i Aquarama, siden vennene hans er «heldige» som bor på Hortemo og kan ta buss, mens Ole som bor i Finsland og foreldrene ikke har vinterfri fra jobb kan jo ikke de kjøre han. Dette må dere seriøst bli tatt tak i om Kristiansand ikke ville få alle fra Hortemo og oppover til sentrum.