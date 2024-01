Virkelig? Selv er jeg 73 år, innflytter til Søgne, og har ikke så stort nettverk her. Men jeg har noe som for meg er gull verd: barn, svigerbarn og barnebarn. De bor så nær at jeg har den lykke å treffe dem flere ganger i uken. Og de er innen rekkevidde om jeg trenger hjelp til noe.

Jeg er pr. i dag frisk og oppegående, men i min alder vet man at det ikke vil vare evig. En dag vil jeg kanskje ha behov for kommunens hjelpetjenester, og i verste fall måtte flytte på "heimen". Altså bli en av disse eldre og sårbare som du og dine likesinnede snakker så varmt om at dere har omsorg for.

Og da Bernander, skilles våre virkelighetsforståelser. Du hevder hardnakket at det vil være best for meg å bo i Kristiansand Kommune, jeg tror at Søgne er beste alternativ. For slik jeg har lest realitetene (blant annet flere oppslag i Fævennen), har jeg nå smertelig forstått at jeg kan risikere å bli sendt "trollivoll" avgårde til sentrum eller en bydel langt østover. Der jeg vil bli sittende time etter time, dag ut og dag inn, og håpe at mine kjære vil kunne finne tid og anledning i sin travle hverdag til å ta seg en kjøretur for å besøke meg. Og som en bekjent av meg - som har passert 80 - sa: "Et døgn har mange lange timer når man bare sitter der".

Jeg ser for meg at om jeg en gang "bare sitter der", vil jeg komme til å sende mange vonde og bitre tanker til noen visse ordførere og deres medspillere som brukte meg som salderingspost for å få sine budsjetter til å gå opp. Og attpåtil var freidige nok til å hevde at de gjorde det til mitt beste!

Men siden du ikke engang bryr deg såpass om meg at du ønsker å høre min mening, får du den likevel her: Jeg vil absolutt ikke være noen ludobrikke i ditt spill, så jeg håper på kommunedeling.