Personlig får jeg frysninger av anonyme beskyldninger og bakvaskelse av mellomledere som angivelig har «kontrollert» førstelinjen og gitt dem munnkurv. De tør jo ikke stå fram av frykt for følgene, sies det.

Selv har jeg et langt yrkesliv bak meg i det offentlige i full stilling i flere kommuner, og skjønner lite. Selv har jeg vært uenig med mine ledere, men ærlig og redelig tatt det opp direkte med dem det har angått. Jeg har til gode å ikke blitt møtt med respekt og vilje til gode løsninger. Har du en god sak og ikke når fram, har du i tillegg et sikkerhetsnett i form av din tillitsvalgte i ditt forbund, men det betinger at du har betalt din medlemskontingent!

Anonyme beskyldninger har liten troverdighet.

Nå blir også Kristiansand beskyldt for at Finsland har fått et redusert busstilbud. Så vidt jeg vet er vel adressaten AKT, - ikke kommunen.

I min verden er de frivillige organisasjonene limet i et godt samfunn, - og uerstattelige. Etter at vi ble en del av Kristiansand har de fleste av disse fått en ny hverdag i form av midler etter søknad. Håper inderlig at vi ikke skal tilbake til et kulturbudsjett der vi satt og delte ut 500-lapper. Det var virkeligheten i gamle Songdalen, - da alt var så mye bedre!

Stadig nye lovpålagte oppgaver krever kompetanse på flere områder. Det holder ikke lenger å ansette «alt mulig menn og kvinner» i en hel stilling og smøre det utover 30% i f.eks renovasjon, 30% i «ditt" og 40% i «datt».

Husker jeg ikke feil, måtte vi ofte til Søgne for legevaktbesøk da alt var så mye bedre.

Birkelid læringssenter er nedlagt til fordel for et større og mer robust læringssenter som kan gi norskopplæring på flere nivåer. Dette til fordel for brukerne.

Jeg stemmer for å bli i Kristiansand!