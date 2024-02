I podkasten «Startenpod» ep:89 ble det stilt spørsmålet: «Med potensielt amerikanske investorer får jo Start en kjempemulighet til å hente spillere fra det amerikanske markedet. Hva tror dere?»

Et av svarene var: «Jeg vil jo at de primært skal hentes på Grim, Hånes, Søm og Gimlekollen».

Jeg har forståelse for dette med tanke på bosted og oppvekst, man ønsker jo spillere fra sine områder. Men her savner jeg en stor kulturendring.

Jeg håper at IK Start og vi som supportere ønsker å satse på spillere fra hele Agder. Spillerne må selvfølgelig kjempe med sine lagkamerater fra andre nasjoner og nasjonalt om plassen, men at vi satser mer på hele Agder. Vi trenger å se Start bevege seg ut fra Kristiansand og bli en større del av våre lokalsamfunn.

Jeg stilte nylig spørsmål til industriarbeidere fra ulike bedrifter samt venner og bekjente hovedsakelig fra Lister-regionen, i en slags spørreundersøkelse.: «Hva skal til for at du ønsker å gå tilbake til Startkamp?»

Svarene som gikk igjen var følgende:

- Mer tilstedeværelse i lokalsamfunnene i Lister, spesielt blant de yngste.

- At IK Start bryr seg om oss med tanke på utvikling av talenter og supportere (Ulike deler av Lister).

- Kom med stands/tilstedeværelse på arrangementer som samler bygder og byer.

- Lettere tilgang på informasjon. Eks: En ryddig Facebook gruppe med info om treningskamper/besøk i Lister, bussruter til Sør-Arena, nyheter om lokale spillere.

- Eliteserien mer attraktivt.

Jeg vil utfylle noen av disse punktene med ideer som flere uttrykte i spørreundersøkelsen, kombinert med mine egne tanker.

Hva med å sette i gang en Start-skole som når ut til de ulike deler av Agder?

Tilstedeværelse fra utvalgte i IK Starts apparat tror jeg ville gjort mye for å skape større engasjement i våre lokalsamfunn.

Et annet alternativ kan være å splitte opp IK Start stallen og velge å ta dagens treningsøkt på ulike fotballbaner i Agder. I etterkant av treningen blir dere med på treningen med de yngre spillerne.

Kom gjerne med "boost" tale som når inn til hjertet på barna når de er samlet på treningsfeltet med dere. Jeg har troen på dere som er toppspillere i IK Start kan hjelpe flere av de yngste til å ikke havne i utenforskap og løfte frem de som er på vei ut av det lokale idrettslaget. Ikke alle blir proffe spillere, men mange kan bli ivrige supportere.

Som liten gutt spilte jeg på et lag som hadde hovedfokus på samhold. Vi hadde trenere som ikke var opptatt av å toppe laget, men best mulig fordele spilletid på alle. I tillegg hadde vi en heiagjeng av foreldre som løftet oss frem i mange nederlag. Vi hadde mye humor og vi hadde alle slags typer med på laget. Fellesskap med bowling og pizza var alltid en vinner.

Er det noe mange verdsetter så er det en god fotballcup på Sørlandet. Her har vi flere i Lister og andre deler av Agder å velge mellom. Dette er store arenaer og gyldne muligheter for "Heltane fra Sørlandet" til å vise seg frem, skrive autografer, ta bilder og heie frem spillerne. Eksempelvis ha stands eller bare tilstedeværelse.

Det kan også være en videohilsen på sosiale medier fra IK Start til idrettslaget som arrangerer, hvor dere promoterer cupen med hilsen fra nåværende og tidligere IK Start spillere. La oss løfte frem og heie på hverandre!

La meg avslutte med følgende.

Vi er mange i Lister som er stolte og glade over Kristiansand og IK Start. Snart knyttes vi enda tettere sammen med ny E39. Jeg ser potensiale i IK Start som et lag for hele Sørlandet og ønsker dere alle lykke til videre.