Professor Jan Erik Grindheim er opptatt av i sitt svar til mitt innlegg i Fædrelandsvennen den 21. februar hva løsningen på de utfordringer som de spenninger som i dag eksisterer på det europeiske kontinentet vil være. Grindheim slår fast at det beste for Norge vil være å være tettere integrert i det politiske samarbeidet i EU, for både EU og Nato styrker sitt strategiske samarbeid for å sikre de demokratiske verdier som disse står for.

Min kommentar er v i kan enes om at mye har skjedd i Europa siden 1994. Det er i dag bred enighet blant medlemslandene i EU om at Europa må være forberedt på å ta mer ansvar for egen sikkerhet (NOU 2023: 14). Det bør være enighet om at direkte territorielt militært forsvar i all hovedsak i første rekke vil skje i Nato, der de europeiske allierte vil komme til å måtte ta en større del av byrden.

Flere av EUs medlemsstater har i lang tid ønsket å utvikle den økonomiske unionen i retning av å etablere «Europas Forente Stater» – en statsdannelse på linje med USA eller Tyskland, slik EU-motstanderne i Norge har forutsagt ville måtte skje. Det forutsetter at EU etablerer en felles militærmakt.

Norge er ikke tjent med å bli trukket inn i EUs offensive strategi for bruk av hard makt for å sikre sine interesser, også utenfor Europa. Dette er en prosess som begynte lenge før Russlands overfall på Ukraina vinteren 2022.

I den sikkerhetspolitiske debatten i Norge opp gjennom årene har flere tatt til orde for en ide om nærmere nordisk forsvarssamarbeid. I 2009 fikk vi Stoltenberg- rapporten. Norges tidligere forsvarsminister Thorvald Stoltenberg ble av de fem nordiske utenriksministre i juni 2008 bedt om å utarbeide en rapport med konkrete forslag til et utvidet samfunnssikkerhets- og forsvarssamarbeid i Norden. AP/SP-regjeringa skriver i Hurdalserklæringa av 2021: «Norsk sikkerhetspolitikk er også tjent med å ha flere bein å stå på, blant annet gjennom et sterkere nordisk utenriks- og sikkerhetspolitisk samarbeid.»

Siden 2009 har det skjedd mye i Europa og i Norden som gjør det nordiske forsvars- og sikkerhetssamarbeidet mer aktuelt enn på lenge. Kilde: Notat fra Nei til EUs folkestyreutvalg nr. 2 2023, av Heming Olaussen, Stein Ørnhøi, Jan Steinholt, Lars Borgersrud og Einar Frogner. Sikkerhet og beredskap.