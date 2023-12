Delvis fordi et økende antall banker mener Norges Bank tar feil. Samtidig opplever deler av næringslivet en bråstopp og stadig flere nordmenn opplever at de må ha flere jobber for å få økonomien til å gå rundt. Problemet til Norges bank er også at høyere rente ikke får Putin til å trekke seg ut av Ukraina, fjerner den prisdrivende Oljeskattepakka eller reduserer tysk strømpris. Høyere renter i seg selv kan også være prisdrivende, siden det øker kravet til inntjening.

Mye av siste års prisstigning har skjedd som følge av krigen i Ukraina eller ubalanse i transportkjedene fra Østen. Strømprisen har også steget, spesielt i sørlige Norge som ofte følger tysk strømpris. Det betyr at den bråstoppen som Norges bank har satt i gang, forsterkes av strømprisen og blir ekstra kraftig i områdene mellom Oslo- og Boknafjorden. Her er allerede mange nye arbeidsledige, og det skjer en kraftig inndragning av privat kjøpekraft.

Kronekursen lever i stadig økende grad sitt eget liv. Som liten valuta er kronen mer preget av oljepris og tidvis som spekulasjonsobjekt, enn av renten.

I mange år var det tegn på en boligboble i spesielt de store byene. Nå har vi kombinasjonen økt boligbehov som følge av Ukrainakrigen og rentehopp som har ført til bråstopp i nybyggingen. Dette kan presse prisen på boliger opp, for de som har råd til dette. Andre presses ut på leiemarkedet, for selv 2 inntekter er mange steder ikke nok til å finansiere en bolig. Alternativ-scenarioet til prisøkning er at boblen sprekker ekstra hardt, noe som heller ikke er ønskelig.

Samtidig er det ikke Norges bank sin jobb å fange opp de 10-20% av nordmenn som er i ferd med å falle ut av samfunnet på grunn av lav inntekt. De som ikke har råd til å betale et rentenivå som i relle tall slår forrige store økonomiske krise rundt 1990. Det er politikernes jobb å legge til rette for at alle er med, men Norges bank hjelper ikke.

Den magre trøsten for vanlige folk er at alle de forrige rentetoppene har blitt fulgt av store eller mindre renteras. Denne siste renteøkningen øker sannsynligheten for et renteras på flere prosentpoeng på rimelig kort tid. Så de som klarer seg igjennom dette, kan se frem til betydelig lavere rente. Men de som nå må selge hus og hjem får bare håpe på boligboblen, slik at de får god pris for huset de ikke lenger har råd til å ha.