Fastlegenes arbeidsoppgaver har økt voldsomt siste årene og langt på vei bidratt til den fastlegekrisen Norge nå står mitt oppe i.

De fleste av oss har jobbet lenge ved legesenteret. Vi minnes en tid med tilpliktet lokal legevakt med tidvis høy vaktbelastning, kommunale oppgaver og mindre tid til egne listepasienter. Vi har på dagtid tidligere måtte sjonglere tiden mellom egne pasienter og akutte utrykninger/ henvendelser på daglegevakt.

Dette ansvaret ivaretas nå på en god måte av Kristiansand kommune.

Med all respekt å melde så mener fastlegene i Songdalen at vi har godt grunnlag for både mene noe om og å være bekymret for fremtidig tilgjengelighet ved oppsplitting av Kristiansand kommune. Vi tror ikke en fremtidig småkommune vil kunne ivareta lovpålagte helsetjenester uten å benytte tilpliktet arbeidsinnsats fra lokale fastleger.

Legene ved Songdalen legesenter deler våre kollegaer i Søgnes bekymring for hvordan vi skal kunne ivareta pasientrettede oppgaver for våre listepasienter ved oppsplitting av Kristiansand og vil da måtte se på andre muligheter inkludert flytting av legesenteret.