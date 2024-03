Staten har mye penger å lokke med, og krever nullvekst i personbiltrafikk for dem. Men hvor og hvordan skal trafikken måles?

Nullvekstmålet er offisielt formulert i brev fra samferdselsministeren 8. juni 2020: "I byområdene skal klimagassutslipp, kø, luftforurensning og støy reduseres gjennom effektiv arealbruk og ved at veksten i persontransporten tas med kollektivtransport, sykling og gange." Brevet sier også at hva som er nullvekstområde (innenfor byområdet) kan forhandles om: noe kan defineres som "ytre sone", og der gjelder målet ikke. Er for eksempel Hellemyr i ytre sone?

Ytre sone er ifølge brevet "der det ikke er samme grunnlag for å bygge ut et godt kollektivtilbud, og der det kan godtgjøres at hensynene bak nullvekstmålet ikke er til stede". Hensynene bak, eller de overordnede målene, er altså reduksjon i klimagassutslipp, kø, luftforurensning og støy.

Er det kø på Hellemyr (bortsett fra E39)? Neppe. Vil redusert biltrafikk være nødvendig for reduksjon i utslipp, forurensning og støy? Med utviklingen mot elektrifisering i bilparken er det riktig å svare neppe på det også.

Hva med kollektivtilbudet? Det bør kunne være bra på Hellemyr, men samme grunnlag for et godt tilbud som på Lund er det ikke. Og å få et sterkt tilbud klimamessig lønnsomt og økonomisk overkommelig er heller ikke enkelt. Der det ikke er særlig tett befolket, og ikke trengsel, kan bil være fullt akseptabelt ved siden av et ganske godt busstilbud, og til og med gjøre samlede utslipp lavere.

Ifølge brevet kunne derfor Hellemyr gjerne være ytre sone, uten krav til nullvekst, og uten tellepunkt. Kristiansandsregionen er rett og slett slik at det aller meste burde være ytre sone, og det må være viktig å få på plass i forhandlingene. Nullvekst der det er trengsel er bra. Enda mer reduksjon der er enda bedre. Nullvekst der det ikke er trengsel, låser valgmuligheter unødig (for eksempel å stimulere til bruk av mikrobiler med ca halve utslipp av vanlige biler), gjør transport dyrere uten god grunn og gjør det vanskeligere å redusere klimautslipp maksimalt.