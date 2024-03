Strukturell diskriminering av kvinner er når kvinner blir behandlet dårligere enn menn på grunn av systematiske faktorer som ikke er relatert til deres individuelle kvalifikasjoner eller evner.

Norsk Sykepleierforbund (NSF) Agder har valgt å beskrive noen av disse strukturelle diskrimineringsfaktorene på årets kvinnedag 8. mars.

Lønn:

Lønnsgapet er 20 prosent for utdanningsgrupper med til og med fire år på høyskole /universitet. 70 prosent av de ansatte i offentlig sektor er kvinner med nettopp den utdanningen – her er sykepleierne, lærerne og førskolelærerne – de uunnværlige. Lønnsgapet mellom kvinner og menn gjenspeiler den lavere verdien og lønnen av det som før ble ansett som kvinnelig arbeid.

Deltid:

Livet gjennom opplever vi som enkeltmennesker og familier ulike faser, og kvinner er de som trår til i det tredje skiftet. Første skiftet er jobb, andre er husarbeid og omsorgsoppgaver i kjernefamilien og utvidet familie, og tredje skiftet er planlegging og organisering av alt dette. Når den som tjener minst i familien, som oftest er kvinnen, er det for familien mest økonomisk riktig at det er hun som går ned i stilling når familielivet krever det. Dette har blitt helt systematisk, og arbeidsgivere utlyser i dag i stor grad deltidsstillinger. Deltid påvirker økonomien til kvinner gjennom hele livet. Visste du at 86 prosent av de med minstepensjon er kvinner?

Syk av jobben?

Visste du at 7 av 10 som får godkjent yrkesskade er menn? Og at 9 av 10 som får godkjent yrkessykdom er menn? Dette er fordi yrkessykdomslisten ikke har vært vesentlig revidert på 60 år, og gjenspeiler arbeidslivet slik det var den gang.

Arbeidstøy:

«Mange vil nok mene at kampen om rett til arbeidstøy, tilpasset de utfordringene og den helserisikoen som arbeidets art har, ikke er den viktigste likestillingskampen. Kanskje ikke, men den er et sterkt symbol på den gjennomgående og systematiske forskjellsbehandlingen av menn og kvinner som fortsatt finnes i vårt samfunn.»

Dette skrev forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen i Tidsskriftet Sykepleien, 8. mars 2021.

Visste du at om du er portør (mannsdominert) i sykehuset, får du arbeidssko – mens sykepleierne (kvinnedominert) må bruke private sko? Kan forskjellsbehandlingen bli mer tydelig?

Om du er portør (mannsdominert) i sykehuset, får du arbeidssko – mens sykepleierne (kvinnedominert) må bruke private sko. Kan forskjellsbehandlingen bli mer tydelig?

Eller den tynne bomullsblusa og overdelen som blir tilbudt som arbeidsklær for hjemmesykepleiere i de fleste kommuner, mens teknisk etat har egnet tøy fra ytterst til innerst – til alle årstider.

Man får da ikke ned sykefraværet på denne måten?

Biler:

Forskjellsbehandlingen vises på flere måter enn på klærne. Legg merke til bilene med kommunens logo på. Kan du gjette hvilke som tilhører hjemmetjenesten, og hvilke som tilhører teknisk etat? Det er faktisk ganske lett. Hjemmetjenesten får kjøre små billige biler med dårlige kjøreegenskaper og dårlig tilpasset vanskelige forhold. I teknisk etat (mennene) kjører de ofte større biler med firehjulstrekk.

Kvinner har gjennomgående høyere sykefravær enn menn. Dette skyldes verken dårligere helse eller arbeidsmoral. Det skyldes primært et belastende arbeidsmiljø (og at kvinner fortsatt har hovedansvar for det ulønnede omsorgsarbeidet.) Og kanskje også alt for dårlig arbeidstøy?

Kan vi i 2024 jobbe godt med det vi som samfunn og arbeidsgivere for alle som jobber for oss i offentlig sektor, faktisk enkelt kan gjøre noe med? At arbeidsgiver tilbyr fullverdig arbeidsantrekk, verneutstyr og sko tilpasset årstid og arbeidsoppgaver, og biler med kjøreegenskaper som gjør at de ansatte i hjemmetjenesten kommer trygt frem til brukerne. Dette burde strengt tatt vært en selvfølge.

Kommuner og sykehus spør stadig hva som skal til for å rekruttere flere sykepleiere. Et godt sted å starte er med «lavthengende frukt» som arbeidstøy, sko, og egnede biler, som i det store bildet handler om å sikre at en potensiell arbeidstaker ikke taper rettigheter eller pådrar seg ekstrakostnader ved å velge offentlig (kvinnedominert) sektor som sin arbeidsplass.

Et godt sted å starte er med «lavthengende frukt» som arbeidstøy, sko, og egnede biler.

Noen kommuner i Agder har begynt med en gjennomgang av bekledning og biler til ansatte i hjemmetjenesten. Det er på tide! Nødvendig arbeidsantrekk og biler som kommer frem, vil gjøre at fokuset kan være på det som er det viktigste – å beste med jobben – å utføre sykepleie til de som trenger det!