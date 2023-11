Kan faktisk være litt enig med deg med hensyn på Vestbredden; bosettere og Israel oppfører seg ikke alltid som "mors beste barn" på Vestbredden. Men når det gjelder Hamas vil jeg svare med å gjengi hva som er skrevet på lederplass i to store utenlandske aviser, hentet fra finansavisen.no.

Først den amerikanske avisen The Wall Street Journal: «Skal man tro de fleste vestlige medier, skyldes Israels offensiv mot Shifa-sykehuset på Gaza utelukkende at det finnes syke pasienter der. Den virkelige grunnen er at Hamas har brukt sykehuset som base siden 2006. Nå satser terrororganisasjonen Hamas på at Vesten tvinger Israel til å avslutte offensiven.»

Så den tyske avisen Die Welt: «Den offentlige debatten går fullstendig av hengslene i fordømmelsen av Israels reaksjon på Hamas-terroren. Vladimir Putins bombing av Ukraina eller Syrias massakre på egen befolkning vekket ikke samme engasjement. Vi kan slutte å kalle Palestina-protestene for bare antisemittisme, det er jødehat.»