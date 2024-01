Det er krig i Europa, det er krig i Midtøsten, og det er opprustning og produksjon av krigsmateriell over store deler av verden. Om vi et øyeblikk ser bort fra krigens gru og grusomhet, og ser på hva verdens opprustning og storstilte produksjon av krigsmateriell medfører.

All produksjon og transport krever energi, og produksjon av krigsmateriell står for en stor del av dette. Verdens store forbruk av fossil energi kan ikke fortsette, og kan heller ikke erstattes fullt ut av fornybar energi. Verdens energiforbruk må derfor reduseres betydelig. Muligheten er der: Stopp produksjon av krigsmateriell.

Kan verdens stormakter gå sammen, se virkeligheten, og gjøre noe? Dagens situasjon vitner ikke om det.

Hvorfor startet «storkrigen» i Europa (Ukraina)? Er det en krig Russland ønsket? Sannsynligvis ikke. Det har blitt hevdet at da NATO ble opprettet, var der en forståelse om at NATO ikke skulle ekspandere østover. I forbindelse med Gorbatsjovs død i august 2022 ble der vist et gammelt opptak hvor det ble uttalt (slik jeg husker det) at dersom NATO utvider østover, vil den siste rest av tillit til «Vesten» fra russisk side forsvinne.

I 2008 ble Ukraina lovet medlemskap i NATO under visse forutsetninger. I 2014 annekterte Russland Krim, sikret sin flåtebase der, og beholdt sin kontroll over Svartehavet med tilgang til Middelhavet. Dette «punktet» er nok strategisk og sikkerhetsmessig så viktig for Russland at de er villig til krig for å beholde det.

I tillegg krevde Russland at USA/NATO ikke skulle godkjenne Ukraina som NATO- medlem. Medlemskap ville gi mulighet for USA å montere rakettbatterier nær den russiske grense, noe som Russland nok vil kjempe mot. (Kan sammenlignes med Cuba-krisa hvor Sovjet ville montere rakettbatterier på Cuba. USA sa nei og var klar for krig. Sovjet trakk seg tilbake, og freden ble reddet.)

Før «storkrigen» startet var vel Russland åpen for forhandling, men hadde noen krav i forbindelse med NATO. Under en tale i EU-parlamentets utenrikskomite 7. september nevnte Stoltenberg at president Putin høsten 2021 sendte et utkast til traktat som NATO skulle signere for å love ikke mer NATO-utvidelse. Det var en forutsetning for ikke å invadere Ukraina. «Det signerte vi selvfølgelig ikke» (uttalelsen hentet fra en artikkel i «KLASSEKAMPEN» 13.09.2023). «Storkrigen» startet. Resultatet: Fullt kjør på krigsmateriell, energibruk med tilhørende klimautslipp, og et Europa med energiproblemer.