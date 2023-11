Enkelte folk tør ikke annet når det legges ut budsjetteringer på «alvorlig» mye pengebruk ang reversering og for å få det til å fremstå som at vi ikke klarer å ta den regninga.

Vi ble tvangssammenslått så regjeringa Skisland og co bør virkelig ta den utgiften etter å ha latterliggjort kommunene på det groveste. Det burde ikke være behov for et nytt valg.

Vi gikk til valgurnen, tok fri fra jobb og andre sysler , men det hadde vi jo ikke behøvd, siden diktaturet styrte og valgresultatet ble latterliggjort og enda bare en uendelig dårlig løgn om at vi har et demokrati her i sør.

Skisland har jo løpt gang på gang «grinende» til Støre, så selv om han har tredd av får han ordne opp i den elendige jobben han har gjort. Selvsagt blir det dyrere for hver dag som går ang reversering og det er vel derfor de drøyer ny kommune stemming.

De holder på med en skremselspropaganda, der de vil formidle folk hvor dyrt en reversering blir. Vi stemte ikke for å bli en storkommune og dette burde ikke bekymre oss i Songdalen. Vi ble «overkjørt».

Nå venter jeg bare på en innkallelse om å jobbe dugnad for IK START om å stå i pølseboden å selge pølser når det er START kamp eller å sitte i døren å ta inngangspenger til kunstsiloen. Jeg ser på bilder over den flotte belysningen på brygga og lys showet som Domkirka skal ha. Dere får kose dere med det, for bussen her i Songdalen går kun til Hortemo nå, så mange går glipp av innskuddet Songdalens julefasiliteter har bidratt med i sentrum.