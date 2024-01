Her sitter jeg, den lille dama i gaten, og får ikke sove, med all bekymringa rundt tvangssammenslåinga av Søgne, Songdalen og Kristiansand.

Har for det meste vært fornøyd med hvordan politikerne har drevet bygda vår, Søgne, før.

Mange gode ordførere opp gjennom årene.

Leser i Fædrelandsvennen at ordføreren vi hadde før, Astrid Hilde, skriver at hun ble «kastet under bussen». Men var det ikke hun som «kastet oss under bussen»?

Ofte er det skriverier nå for tiden om kranglinga vi har hatt her i kommunen før.

Det vi ikke må glemme var i Astrid Hilde sin periode med rådmannen.

Ja, vi har nok vært ute med noen millioner i advokatutgifter. Men pr. i dag er det ingen som snakker om de 17 millionene ansatte i Kristiansand kommune fikk utbetalt for mye og som ikke blir krevd tilbake for det vil koste for mye.

Jeg hadde min demente far boende på gamle Langenes Bo-Kollektiv (LBK) i et par år. Der trivdes han i det koselige miljøet med gamle bilder, møbler og ting. Og ikke minst en koselig hage med drivhus der de dyrket litt tomater og diverse.

Vår, sommer og høst kunne de gå ut som de ville. De hadde endog en liten varmeovn de kunne skru på hvis det ble kaldt.

For noen få år siden ble det påkostet x antall millioner på nye verandaer til noen av leilighetene. Pluss ny parkeringsplass med ladestasjoner.

Så, etter at vi kom under Kristiansand, ble det snakk om nedleggelse.

Hadde det ikke holdt å pusse det opp?

Så var det det at de trengte et medisinrom. Men på gamlehjem er det jo stadig noen som faller fra. Hvorfor tok de ikke et av de rommene i bruk?

Vet at noen av de som jobba der ikke var for flyttinga.

Det ble lagt ut koselige bilder fra hagen på Facebook, men de måtte umiddelbart fjernes. Hvorfor? Jo, for da ble det mindre skriverier.

Min far og 12-13 pasienter ble flyttet til Klepland Omsorgssenter i april/mai i fjor. Hvorfor kunne de ikke i det minste vente til oktober da alle holdt seg inne for det meste?

I dag er det med stor sorg jeg møter min far i den lange hvite gangen de kan gå i 3. etasje. Det er en institusjon de har plassert de gamle demente i. Ikke et koselig gamlehjem. Så nå har de kun en lang, ukoselig og forblåst veranda de kan gå ut å være på. Ingen varmeovn heller. Kan enda huske at de som var på Langenes virket gladere der ute enn de gjør nå.

Ære være de som jobber der, men det er stadig nye fjes for meg som pårørende. Hvordan føles ikke det for de som er demente?

Tenker også på søgnefolk som blir flytta til Strai og diverse sykehjem i Kristiansand. Det var ikke alltid ledig plass i Søgne heller umidelbart , men det ordna seg til slutt.

Traff en eldre koselig dame på Tangvall forleden som jeg kom i snakk med. Hun hadde en dement mann hjemme.

Han hadde vært på sykehjemmet en stund mens hun selv var på sykehus. Da hun kom hjem, ikke frisk nok selv, egentlig, ble mannen sendt hjem til henne umiddelbart. Enden på visa ble at dattera ble sykemeldt for å ta seg av sin syke demente far.

Vi har 13 sykehjemsplasser på Langenes som er blitt lagt ned etter sammenslåingen. Det er en skandale!

Og denne gamle damen sa endog at hun heller måtte stemme for at vi skulle bli i Kristiansand. Ellers ville vi miste Legesenteret på Tangvall og hun ville få problemer med å komme seg til Mjåvann.

Lurer på hvor mange flere eldre som har ombestemt seg pga denne skremselspropagandaen?

Og helsestasjonen på Tangvall som ble lagt ned?! Nå må de som ikke har bil bytte buss 2 ganger for å komme seg til Nodeland på helsesenter der.

Det var så greit, når vi hadde små babyer, å bare kunne «stikke innom» for å veie babyen eller spørre om noe en var i tvil om.

Langenes skole mistet også 1 lærer, 1 avdelingsleder og en miljøterapeut som jobbet i det psykososiale teamet.

Skolene har også fått betydelig mindre for hver elev.

Det er hele tiden snakk om hvor mange millioner oppsplitting kommer til å koste. Det er det jo staten som skal ta og ikke Kristiansand kommune.

Vi må heller begynne å bry oss om alle de millionene som blir sendt ut av landet vårt og til korrupte land. Er også lei av alle skremmeskuddene Kristiansand kommer med. De er livredd for å miste oss.

Hadde de enda kommet med noen positive ting eller gitt oss noe av det de lovet. Den gang ei.

Nei, jeg vil heller at vi skal styre vår egen bygd enn at Kristiansand skal styre mer. For vi har ikke fått det vi har blitt lovet.

Og jeg ønsker heller ikke være med i uoverskuelig framtid å måtte betale på det voldsomme underskuddet Kristiansand har.

Tror ikke at Søgne får det lett men vi har alltid klart oss.

Skal være glad når dette er over og vi som er venner i dag , og er uenige, kommer fortsatt til å være venner.

Så lykke til alle mann! Ikke la dere skremme! Tenk med fornuft og jeg håper dere stemmer for å være egen kommune her i Søgne.

Innlegget er forkortet. Red.