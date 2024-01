De fleste mennesker fra allmuen har kun en mulighet til å påvirke politikken som føres i byen ved å bruke stemmeretten sin hvert fjerde år. Innbyggerne velger representanter ved å stemme på et politisk parti. Dette er en del av kjernen i vårt demokratiske system, også kalt et representativt demokrati. Velgere leser partiprogram, de tar valgomat, går gjennom valgbrosjyrer, og lytter til hva politikerne sier, og tar så sine valg ut fra dette. Alle stemmer skal telle likt, uansett sosioøkonomisk status.

Dette er ene sjansen velgere har, er misbrukt av flere i bystyret i Kristiansand, hvor flere har opptrådt meget udemokratisk. Fordi de lokale politikere etter at de har vunnet sine tillitsverv, faktisk ikke følger sine egne demokratiske fattede partiprogram, vedtatt i partienes øverste organ, landsmøtene. Flere politikerne har faktisk også gått hardt ut mot sin egen regjering, i saken rundt innbyggerhøring. Dette har både Ap og deler av SP faktisk tillatt seg å gjøre.

Dette er en total mangel på respekt for både velgere og demokratiet som sådan.

Det er heller ingen tvil om at bystyret har trenert henstillingene fra Kommunal- og distriktsdepartementet. De har brukt alle tenkelige triks for å uthale prosessen. Slik at mange mennesker som ikke lever av politikk kanskje har glemt den nærmeste historien, og hva politikerne faktisk gikk til valg på, og faktisk lovet sine velgere i bytte mot sine tillitsverv?

Dette gjelder både Ap, SV, deler av SP, MDG og deler av KrF i det forrige bystyret, som stemte nei til innbyggerhøring i Søgne og Songdalen kommune hele to ganger. På tross av sine egne prinsipp-program om nærhet til tjenestene og frivillighet i kommunesammenslåing- saken. Og, det nye bystyret har også kommet opp med nye triks for å forsøke å sabotere en innbyggerhøring i statlig regi, bekostet av staten.

Makt- og demokratiutredningen (1998-2003) slo fast folkestyrets forvitring. Representanter fra den såkalte venstresiden i Kristiansand har i stor grad gitt sin skjerv til ytterligere utvanning. Dette er et alvorlig demokratisk problem!

Man har bedrevet nytale ved å hevde at nå dreier saken seg ikke lenger om tvangsammenslåing, men om tvangsoppløsning! Selv Orwell hadde kanskje blitt forbauset over kreativiteten til flere politikere, som går mot sin egen regjering, og egne program, og deres evne til å omskrive historien? Respekten for den lille mann og kvinne som faktisk har tildelt dem deres tillitsverv synes fraværende.

Helt siden 1995 har det vært bred enighet på Stortinget at ingen kommuner skal sammenslås med tvang. Dette prinsippet står fremdeles fast. Både SV, MDG, Krf, AP og Sp har frivillighet nedfelt i sine partiprogram.

MDG:Dette står fremdeles å lese i deres nye program: "At kommune- og fylkessamanslåing skal vera frivillig og dermed vert avgjort lokalt."

SV er ennå tydeligere: "Innføre folkeforslag. Med underskrifter fra én prosent av de stemmeberettigede skal en sak behandles i Stortinget." "Utvide bruken av folkeavstemninger i viktige spørsmål." "Si nei til tvangssammenslåing av kommuner og fylker, og sikre at allerede tvangssammenslåtte kommuner og fylker får vedtakene opphevet dersom de selv ønsker det. SV vil at folket skal få si sin mening om fylkes- og kommunesammenslåinger gjennom folkeavstemninger, og SV vil respektere resultatet."

AP er et kapittel for seg selv. Der tidligere ordfører jamvel truet med å saksøke staten, og regjeringen! Randi Øverland har beskrevet partiet sitt ståsted i Argument Agder den 24.06.2022. I hennes kronikk "Historien om en folkeavstemming skriver hun blant annet dette: Frivillighet ved sammenslåinger er et viktig prinsipp for Arbeiderpartiet fastlagt i partiets program for perioden 2017 - 2021." "Ett av forslagene, som også ble fremmet i landsmøtesalen under Arbeiderpartiets landsmøte i 2017 før Stortingsvalget, var at alle kommunesammenslåingene skulle være frivillige. Forslaget fra Vest-Agder ble vedtatt, og ble en del av Arbeiderpartiets program for Stortingsperioden 2017-2021." "Vi var 3 medlemmer i Kristiansand Arbeiderparti som stemte for folkeavstemming på medlemsmøte i desember 2021. Etter min mening var saken avgjort før medlemsmøte behandlet saken." "Hadde bystyret gått for folkeavstemminger høsten 2021 hadde vi nå vært et steg videre!"

Mange fra Høyre, Venstre, og delvis Frp kjemper for Solberg sin kommunereform. Med sterke kapitalkrefter i ryggen. Dette i de fleste kommentarfelt, på folkemøter, og overalt hvor de kan komme til i media. Hvor man har klart å skape et narrativ, der det er Kristiansand bystyre som har vært utsatt for overkjøring fra nåværende regjering!

Ingen midler skys i kampen for å beholde storbyen. Selv om storbystatusen er tilrøvet ved tvangsammenslåing. Både Søgne og Songdalen stemte nei til kommunesammenslåing.

Min tiltro til at vi faktisk lever i et demokratisk samfunn med opphav i folkestyret, har fått en alvorlig knekk. Tilliten er selve limet i samfunnet vårt. Når tillit forsvinner står også demokratiet med opphav i et levende folkestyre i fare.

Man har også skapt unødvendige sår som det kan ta generasjoner å lege. Det er lite bra i disse tider der ytterliggående høyrekrefter er på fremmarsj i hele Europa, samtidig som vi har Trump og Putin som spøker i kulissene. Det spørs om storbystatusen og storbymidler var verdt det på sikt.