Nå går altså ordfører Bernander ut med noe tilsvarende: «Det betyr ikke at jeg kategorisk avviser det [interkommunalt samarbeid og interkommunale selskap, J.A.s innskudd] for all framtid, men det er en realitet at et nytt bystyre ikke vil ha dette som det viktigste de skal gå i gang med. Det er ikke ment som en trussel, men som en realitet, og det tror jeg folk har forståelse for, sier Bernander» (nettsida 29.01.).

Ingen forventer at bystyret «skal ha dette som det viktigste de skal gå i gang med», nei. Men selv om det framsettes som å være en «realitet», så har jeg for min del liten forståelse for utsagnet. Hvor lenge er forresten «for all fremtid»?

Sagt på dette tidspunktet er det vanskelig å oppfatte som annet enn en dårlig skjult trussel. Dette er en Tuppen og Lillemor-mentalitet, Bernander, det er umusikalsk. Saken står jo og vipper: Det kan jo godt være at avstemningen ender på 51 prosent for oppdeling og 49 prosent mot. Innbyggerne i en ny kommune i Søgne som sådan står altså i fare for likevel å bli straffet kollektivt. Ingen som stemmer, kan jo vite hvordan det endelige resultatet blir? Det har lenge vært «Goliat mot David»: Bystyret i Kristiansand, Fevennen og KRS Avisen Kristiansand har hele tiden vært mot dem som har villet «ha Søgne tilbake».

Det er for så vidt en ryddig sak. Men hva med metodene? Førstnevnte har vist stor oppfinnsomhet i det å hindre oppsplitting, for å si det mildt. Nå var det altså bare en dårlig skjult trussel fra ordføreren som manglet. Og dette sies, vel å merke, helt i avslutningen av folkeavstemningen, der folk bør få ro til å tenke seg om og å avgi sin stemme. Enten en er for eller mot oppsplitting, så er dette en usmakelig innblanding. Jeg synes dette er bare trist, Bernander.

Som jeg sa i et tidligere innlegg: «Jeg formoder at for de fleste søgninger, innbefattet jeg selv, er og har Kristiansand alltid vært, – «vår» by. Det gjelder i høy grad, uansett utfall. Men slik nå saken etter omstendighetene virkelig er blitt, er det om å gjøre at denne tillyste folkeavstemningen kan gjøres på et så saklig og uavhengig grunnlag som mulig. Så får vi se hvordan resultatet blir. Dermed må vi ta det derfra. Men det kan godt være at trusler fra Nordmo og enkelte andre [nå også ordfører Bernander] virker akkurat motsatt av sin hensikt?»

Natt til lørdag får vi se resultatet: Tenk om vi da kunne legge bak oss striden istedenfor og gjøre det beste ut av det – gjøre som Berg Aasen og Spieler: «Shake hands»? Det var januar, nå er det februar og snart vår?