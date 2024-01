Kanskje også den aller siste? Inderlig, håper at det ikke skjer. Fortsatt noen som frivillig vil avgi sin innflytelse til storkommunen ser det ut til. Merkelig. Tror man virkelig at man kan være med å påvirke om f.eks. en skole i Søgne skal nedlegges når man har avgitt 90 prosent av sin innflytelse i utgangspunktet. Enkel matematikk. Har tiltro til at 16-åringer lett tar denne. En ny Søgne kommune vil få ca. 13.000 innbyggere. Kristiansand har vel 115.000. «Kjøttvekta» vil slå inn med nesten 1:10. Da er man fullstendig prisgitt prioriteringer foretatt i Kristiansand. Om det gjelder Gartnerløkka eller Silokaia. Du er uansett bundet til å betale skatt til milliardær Tangens prosjekt til «evig tid» ser det ut til. Et klart flertall i kommunestyret har vedtatt , rødt eller blått, ingen forskjell, like grått i «kulturhovedstaden». Rørende å se hvilken omsorg politikerne i byen har for oss på landet. At vi ikke er i stand til å greie oss som selvstendige.

Alt er visst blitt så mye vanskeligere nå, uvisst av hvilken grunn.

Noen som får assosiasjoner til EU avstemningen i -94. De aller fleste partier med Ap og Høyre (den gang som nå) i spissen og et haleheng av medier drev skremselspropaganda om Norges fremtid utenfor EU. Det ville gå oss riktig ille. Det har vel ikke gått så verst, eller?