Statsforvalteren har også i sin analyse bekreftet at Søgne vil klare seg økonomisk. Og det er et uomtvistelig faktum, Søgne alene vil få betydelig mindre gjeld pr innbygger enn Kristiansand.

Hva så med behov for personell? Under vår mangeårige tjeneste for Søgne kommune, var ikke dette problematisk. Søgne var en attraktiv kommune. Det samme mener vi vil være tilfelle ved reversering. Nye Søgne vil selvsagt være konkurransedyktig i forhold til andre kommuner hva angår tilgang til personell .

Så et betimelig spørsmål som Terje Ø. Pettersen m. fl. bør gi en troverdig forklaring på: Hvorfor vil ikke en ny Søgne kommune klare seg i likhet med for eksempel Lillesand, Flekkefjord og samtlige kommuner i gamle Østre Agder? Hva er det som har endret seg så radikalt at det samme ikke er mulig for Søgne? Vi tillater å minne om følgende fakta; Søgne hadde god vekst samt bedre økonomi enn tilsvarende kommuner. Det er fakta og kan ikke bortforklares. Sammen skal vi få det til igjen.

Ser endel harselerer over en heller turbulent siste kommunestyre periode i Søgne, før sammenslåingen. Det var vel ikke helt idylliske tilstander i siste bystyre i Kristiansand heller.